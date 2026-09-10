أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر يحسم الجدل بشأن «هروب مهند» من مستشفى سيد جلال ويكشف التفاصيل

كشف دكتور إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، حقيقة ما تردد بشأن هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال، مؤكدة أن ما حدث لا يمكن وصفه بالهروب، لأنه ليس محبوسًا أو على ذمة قضية.

وأوضح أن مهند شعر بتحسن في حالته الصحية وقدرته على المشي، فخرج من المستشفى لزيارة مسجد الحسين، ثم عاد مرة أخرى، مشيرة إلى أنه لم يكن يعلم أن مغادرة المستشفى تستلزم الحصول على تصريح خروج.

وأضاف أن مهند «إنسان حر بالغ عاقل يتحمل نتيجة تصرفاته وأعماله أمام الله وأمام القانون والناس»، لافتة إلى أنه مر بتجربة قاسية تعلم منها الكثير، لكنه لم يستعد توازنه بشكل كامل حتى الآن.

وأكد أن مهند وجد من يمد له يد المساعدة، وفتحت أمامه أبواب السلامة، متمنية أن يتم الله نعمته عليه وأن يهديه ويوفقه لكل ما فيه الخير والرضا.





قصة تشرّد مهند قبل العلاج

وانتشر فيديو للطالب مهند، خريج جامعة الأزهر، بعد إنقاذه من التشرّد بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليعيش حياة كريمة.

وتوصلت جامعة الأزهر إلى «مهند» لمساعدته وعلاجه، وتم إيداعه مستشفى سيد جلال الجامعي التابع لجامعة الأزهر، لتلقي العلاج الطبي والنفسي.

وأكد “مهند”، أن شيخ الأزهر أنقذ حياتي وأبويا الله يسامحه.. وبقول للشباب ارجعوا لربنا عشان ما توصلشوا لحالتي.

وحكى مهند، قصته لموقع "صدى البلد"، قائلا: “كنت مدمرًا نفسيًا ومكنتش عارف أتعامل مع الناس، كنت قاعد في الشارع مستني أقابل ربنا ومش عايز حد يديني طعام ولا شراب، عايز أقابل ربنا يبقى أحن عليّا من البشر، أنا كنت مستني الموت وربنا أراد يغيّر حياتي”.

والدي قادر يعيشني كويس لكن الله يسامحه



وأضاف: “كان نفسي أعيش زي أي شاب، والدي قادر يعيشني كويس لكن الله يسامحه على اللي هو عمله فيا، والدتي ربنا يديها الصحة ويباركلها لو تقدر تجبلنا قصر هتجيبهلنا، أنا بتشرف بالشبشب اللي بتلبسه لكن غصب عنها برده”.

وأكد مهند: “بعد ما جيت المستشفى، حسيت بفرق كتير وحسيت براحة ومعاملة محترمة من الدكاترة اللي بيسألوا عني باستمرار ومفيش حد مقصر معايا الحمد لله وخلصولي كل الأوراق، بعد ما كنت يئست من المعاملة والحياة”.