قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»
حقيقة توجيه باكستان ضربة عسكرية ضد الحوثيين
47.3 مليار دولار.. الوزراء: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل مستويات قياسية
ثروت الخرباوي: الإخوان عرضوا عليّ منصبا في عهد محمد مرسي ولكنني رفضته
طارق فهمي: العمل العسكري قادم والضربات بين أمريكا وإيران تتسم بالانضباط
لأول مرة في العام الدراسي الجديد|حصتين برمجة أسبوعيا لطلاب التعليم الفني
هيئة الدواء: توافر مستحضرات الأورام.. وأرصدة تغطي الاحتياجات لـ 6 شهور
رافينيا يعادل رقم مواطنه نيمار مع برشلونة بـ21 هدفا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ علوم سياسية: استهداف الناقلات جزء من المواجهات الإيرانية الأمريكية ولا يوجد أفق لأي حل
زيادة الإيجار القديم 2026.. طريقة حساب الـ15% والقيمة التي تُطبق عليها الزيادة
الأزهر ينفي هروب مهند من مستشفى السيد جلال: خرج لزيارة سيدنا الحسين وعاد مجددًا
"غطوا البلاعات وثبتوا المراوح وامنعوا الموتوسيكلات"|أبرز تعليمات السلامة الصادرة للمدارس قبل الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر يحسم الجدل بشأن «هروب مهند» من مستشفى سيد جلال ويكشف التفاصيل

مهند
مهند
سارة عبد الله

كشف دكتور إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، حقيقة ما تردد بشأن هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال، مؤكدة أن ما حدث لا يمكن وصفه بالهروب، لأنه ليس محبوسًا أو على ذمة قضية.

وأوضح أن مهند شعر بتحسن في حالته الصحية وقدرته على المشي، فخرج من المستشفى لزيارة مسجد الحسين، ثم عاد مرة أخرى، مشيرة إلى أنه لم يكن يعلم أن مغادرة المستشفى تستلزم الحصول على تصريح خروج.

وأضاف أن مهند «إنسان حر بالغ عاقل يتحمل نتيجة تصرفاته وأعماله أمام الله وأمام القانون والناس»، لافتة إلى أنه مر بتجربة قاسية تعلم منها الكثير، لكنه لم يستعد توازنه بشكل كامل حتى الآن.

وأكد أن مهند وجد من يمد له يد المساعدة، وفتحت أمامه أبواب السلامة، متمنية أن يتم الله نعمته عليه وأن يهديه ويوفقه لكل ما فيه الخير والرضا.


 

قصة تشرّد مهند قبل العلاج

وانتشر فيديو للطالب مهند، خريج جامعة الأزهر، بعد إنقاذه من التشرّد بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليعيش حياة كريمة.

وتوصلت جامعة الأزهر إلى «مهند» لمساعدته وعلاجه، وتم إيداعه مستشفى سيد جلال الجامعي التابع لجامعة الأزهر، لتلقي العلاج الطبي والنفسي.

وأكد “مهند”، أن شيخ الأزهر أنقذ حياتي وأبويا الله يسامحه.. وبقول للشباب ارجعوا لربنا عشان ما توصلشوا لحالتي.

وحكى مهند، قصته لموقع "صدى البلد"، قائلا: “كنت مدمرًا نفسيًا ومكنتش عارف أتعامل مع الناس، كنت قاعد في الشارع مستني أقابل ربنا ومش عايز حد يديني طعام ولا شراب، عايز أقابل ربنا يبقى أحن عليّا من البشر، أنا كنت مستني الموت وربنا أراد يغيّر حياتي”.

والدي قادر يعيشني كويس لكن الله يسامحه


وأضاف: “كان نفسي أعيش زي أي شاب، والدي قادر يعيشني كويس لكن الله يسامحه على اللي هو عمله فيا، والدتي ربنا يديها الصحة ويباركلها لو تقدر تجبلنا قصر هتجيبهلنا، أنا بتشرف بالشبشب اللي بتلبسه لكن غصب عنها برده”.

وأكد مهند: “بعد ما جيت المستشفى، حسيت بفرق كتير وحسيت براحة ومعاملة محترمة من الدكاترة اللي بيسألوا عني باستمرار ومفيش حد مقصر معايا الحمد لله وخلصولي كل الأوراق، بعد ما كنت يئست من المعاملة والحياة”.

هروب «مهند» قصة تشرّد مهند خريج جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

توقيت

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

امير هشام و فتوح

بعد تهديده باللجوء للقضاء.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتوح

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل : لدينا خطة للتوسع في الربط الإلكتروني مع الدول العربية وتحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

"معلومات الوزراء": 91 مليار دولار قيمة المعادن الكامنة في النفايات الإلكترونية عالميًا

"معلومات الوزراء": 91 مليار دولار قيمة المعادن الكامنة في النفايات الإلكترونية عالميًا

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 276 تتوجه إلى قطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 276 تتوجه إلى قطاع غزة

بالصور

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد