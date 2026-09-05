قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح أمريكي جديد لوقف حرب روسيا وأوكرانيا يعيد ملف الأراضي إلى الواجهة
بمشاركة مرموش.. توتنهام يحصد نقطته الأولى في الدوري الإنجليزي بتعادله السلبي مع نوتينجهام فورست
بوتين: نبحث مع ويتكوف وكوشنر سبل إنهاء الحرب.. وموسكو تضمن أمن الوفد الأمريكي
تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم
الفريق قاصد محمود: استهداف ناقلات النفط الإيرانية بالصواريخ تغيير خطير في قواعد الاشتباك
بوتين يعلن وقف الضربات على كييف: موسكو مستعدة لتأمين المفاوضات مع واشنطن
بوتين: روسيا ستبذل قصارى جهدها لتوفير السلامة للمفاوضين
إسرائيل تبحث حزاما أمنيا جديدا في لبنان.. وخطة الانسحاب لم تحسم سياسيًا
مصدر طبي يوضح الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص أمام فايد
فرصة لمحدودي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكى
بعد الهجمات الأمريكية.. مسئول إيراني يهدد: كل سفينة معادية أصبحت هدفا لنا
الأمين العام لـ الانتربول: نستفيد من خبرة أجهزة إنفاذ القانون في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عاش مشردًا على الرصيف وأنقذه الإمام الأكبر.. مهند: شيخ الأزهر أنقذ حياتي وأبويا الله يسامحه

الطالب مهند الذي أنقذه شيخ الأزهر من التشرد
الطالب مهند الذي أنقذه شيخ الأزهر من التشرد
محمد شحتة

انتشر فيديو للطالب مهند، خريج جامعة الأزهر، بعد إنقاذه من التشرد بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليعيش حياة كريمة.

وتوصلت جامعة الأزهر إلى «مهند» لمساعدته وعلاجه، وتم إيداعه مستشفى سيد جلال الجامعي التابع لجامعة الأزهر، لتلقي العلاج الطبي والنفسي.

وأكد مهند، أن شيخ الأزهر أنقذ حياتي وأبويا الله يسامحه.. وبقول للشباب ارجعوا لربنا عشان ما توصلشوا لحالتي.

وحكى مهند، قصته لموقع صدى البلد، قائلا: “كنت مدمرا نفسيا ومكنتش عارف أتعامل مع الناس، كنت قاعد في الشارع مستني أقابل ربنا ومش عايز حد يديني طعام ولا شراب، عايز أقابل ربنا يبقى أحن عليا من البشر، أنا كنت مستني الموت وربنا أراد يغير حياتي”.

والدي قادر يعيشني كويس لكن الله يسامحه

وأضاف: “كان نفسي أعيش زي أي شاب، والدي قادر يعيشني كويس لكن الله يسامحه على اللي هو عمله فيا، والدتي ربنا يديها الصحة ويباركلها لو تقدر تجبلنا قصر هتجيبهلنا، أنا بتشرف بالشبشب اللي بتلبسه لكن غصب عنها برده”.

وأكد مهند: “بعد ما جيت المستشفى، حسيت بفرق كتير وحسيت براحة ومعاملة محترمة من الدكاترة اللي بيسألوا عني باستمرار ومفيش حد مقصر معايا الحمد لله وخلصولي كل الأوراق، بعد ما كنت يئست من المعاملة والحياة”.

وتابع: “اتصورت مع الشيخ أحمد الطيب في الكلية لما كنت طالب في جامعة الأزهر عام 2020، ونفسي ربنا يكرمني بشقة أقعد فيها مع والدتي وأختى وألاقي شغلانة كويس مش عايز حاجة أكتر من كده”.

وقال: “أختى تعبانة نفسيا بقالها 4 أيام بسببي رغم إنها في تالتة ثانوي أزهري، وبقولها حقك عليا أنا آسف”.

وأضاف: “واحد اسمه حسام هو السبب إني آجي المستشفى، وبقول لأي حد ارجع لربنا عشان متوصلش للي أنا وصلت ليه، وأي حد في الشارع بيبقى غصب عنه مبيلاقيش حد يساعده”.

وردا على سؤال: “لو رجع بيا الزمن كنت هعمل إيه عشان موصلش للي أنا فيه؟”، قال مهند: “كنت هخلص كليتي وجيشي وأسافر للعمل خارج مصر، أنا أصلا شيف مشويات وبحب مجال الطبخ أوي، أرجع اتجوز وأعيش حياتي”.

واختتم اللقاء بقوله: “رحلتي طويلة أوي وصعبة أوي، مقدرش ألخصها أو أوصفها، كنت بنام في التلج في الشارع وبنام في شدة الحر في الشارع، لكن ربنا غفور رحيم وحكم عدل وهو أحن عليا من والدي ووالدتي”.

الأزهر جامعة الأزهر مستشفى سيد جلال مهند شيخ الأزهر التشرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

الزمالك

بالمستند.. عامر العمايرة يفجر مفاجأة بشأن عقوبة إيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بالصور

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد