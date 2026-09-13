«فرحة فريدة تستاهل زفة».. أب يزف ابنته بالمزمار البلدي حتى باب المدرسة بالبحيرة

في مشهد غير مألوف خطف الأنظار وأدخل الفرحة إلى قلوب الأهالي، حرص أب من قرية محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، على تحويل أول يوم دراسة لابنته «فريدة بهاء هنداوي» إلى ذكرى استثنائية لا تُنسى، فاصطحبها في زفة شعبية على أنغام المزمار البلدي حتى باب المدرسة.

زفة بالمزمار البلدي لأول يوم دراسة

ولم يكتفِ الأب بتوصيل ابنته إلى معهد محلة بشر في أول أيام الدراسة، بل قرر أن يمنحها أجواء احتفالية مميزة، فاستعان بفرقة للمزمار البلدي، وخرج بها من المنزل وسط أجواء من البهجة والاحتفال.

وتحركت الزفة وسط فرحة الأب وابنته وأهالي القرية، في مشهد لفت أنظار المارة، خاصة أن الزفة التي اعتاد الأهالي رؤيتها في الأفراح والمناسبات، جاءت هذه المرة احتفالًا بأول يوم دراسة.

الأب: عايز أول يوم دراسة يفضل ذكرى حلوة

وتداول الأهالي المشهد باعتباره لقطة مختلفة ومبهجة، بعدما أراد الأب أن يجعل بداية ابنتـه للعام الدراسي الجديد مناسبة خاصة، مؤكدًا أن فرحتها تستحق الاحتفال بها بهذه الطريقة.

وجاءت الزفة لتوصل «فريدة» إلى معهد محلة بشر، وسط أنغام المزمار البلدي والفرحة التي صاحبتها منذ خروجها من المنزل وحتى وصولها إلى باب المدرسة.

وتفاعل الأهالي مع المشهد، معتبرين أن طريقة الأب في الاحتفال بابنته تحمل رسالة بسيطة وجميلة، وهي أن فرحة الأبناء بنجاحهم وبداياتهم الجديدة تستحق أن تتحول إلى ذكريات تظل عالقة في أذهانهم لسنوات.