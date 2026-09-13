استشهاد فلسطينيين اثنين و إصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب غربي غزة

استشهد فلسطينيان و أصيب آخرون، اليوم /الأحد/، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة في الحي؛ ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين و إصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة 1,369 شهيدا، وعدد الإصابات 4,627، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 831 حالة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، في ظل عجز طواقم الإسعاف و الإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبذلك ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73,783 شهيدًا و174,738 مصابًا.