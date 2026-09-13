«حماة الوطن» يتحرك لدعم مدرسة.. ومجاهد: مساهمات الحزب تجاوزت 500 ألف جنيه

أكد النائب محمد مجاهد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحزب يواصل التحرك الفوري للتعامل مع القضايا والمشكلات التي تمس المواطنين، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية وحرصه على تقديم الدعم والمساندة في مختلف المجالات.

دعم عاجل لتجهيز إحدى المدارس

وأوضح مجاهد في بيان له اليوم، أن الحزب بادر إلى دعم إحدى المدارس وتوفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لها، مشيرًا إلى أن حجم المساهمات تجاوز القيمة التي تم الإعلان عنها في البداية، والمقدرة بنحو 500 ألف جنيه، لتتخطى التبرعات هذا الرقم بشكل كبير.

أجهزة وديسكات وأعمال صيانة

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن المساهمات شملت توفير ديسكات مدرسية جديدة وأجهزة كمبيوتر ومراوح ومكاتب لمديري المدارس، إلى جانب الدفع بفرق متخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة بمختلف أنواعها.

وأكد استعداد الحزب لمواصلة أعمال الدعم والصيانة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدرسة، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية للطلاب والعاملين.

تنسيق مع وزارة التربية والتعليم

وأضاف مجاهد أنه تم إبلاغ وزارة التربية والتعليم بما وفره الحزب وما يمكنه تقديمه من دعم إضافي، لضمان التنسيق مع الجهات المعنية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المساهمات المقدمة.

مجاهد: المشاركة المجتمعية مسؤولية وطنية

وشدد على أن تحرك الحزب يأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية المشاركة المجتمعية والوقوف إلى جانب المواطنين والمؤسسات، والتعامل الإيجابي مع المشكلات التي تحتاج إلى تدخل ومساندة.

دعم أصحاب المواقف الإنسانية

ولفت مجاهد إلى أن مبادرات الحزب المجتمعية لا تقتصر على دعم المؤسسات، موضحًا أنه سبق للحزب الإعلان عن دعم وتكريم شابين تمكنا من إنقاذ أسرة كاملة من الغرق، تقديرًا لشجاعتهما وما قدماه من عمل إنساني.

«حماة الوطن».. مبادرة قبل المناشدة

وأكد النائب محمد مجاهد أن منهج حزب حماة الوطن يقوم على المبادرة وعدم انتظار المناشدات، مشددًا على أن الحزب سيظل حاضرًا في مقدمة الداعمين لكل قضية تمس الوطن والمواطن.

وقال: «أي مشكلة أو قضية تخص الوطن أو المواطن، ستجدون حزب حماة الوطن في مقدمة الداعمين والمساندين، انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية وحرصنا على خدمة المواطنين».

استمرار الدعم والتعاون مع مؤسسات الدولة

واختتم مجاهد بالتأكيد على استمرار الحزب في أداء دوره المجتمعي، والتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية، بما يسهم في حل المشكلات ودعم المواطنين وتحقيق المصلحة العامة