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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة لمحافظ البحيرة في أبو المطامير لمتابعة جاهزيتها وانتظام الدراسة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

 تابعت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، صباح اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية، بعدد من مدارس مركز ومدينة أبو المطامير، للوقوف على سير اليوم الدراسي والتأكد من انتظام العملية التعليمية وذلك بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، و عبد الخالق شوشة رئيس الوحدة المحلية.


حيث تفقدت الدكتورة جاكلين عازر مدرسة النموذجية الابتدائية وتابعت المحافظ انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وسير الحصص الدراسية، كما اطمأنت على استلام الطلاب للكتب الدراسية.

وخلال الجولة  تفقدت محافظ البحيرة رياض الأطفال وفصول المدرسة والتقت بعدد من الطلاب وهنأتهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنية لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتوفيق.

كما شملت الجولة المدرسة المشتركة الابتدائية، حيث اطمأنت محافظ البحيرة على انتظام الدراسة بها ومستوى النظافة داخل المدارس والفصول، وكثافات الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.

وأشارت محافظ البحيرة أن المحافظة تضم أكثر من 4300 مدرسة بمختلف المراحل والنوعيات التعليمية، تستقبل نحو مليون و700 ألف طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية، مشيرةً إلى أن متابعة سير العملية التعليمية تتم بصورة مستمرة بكافة المدارس، سواء من خلال غرفة العمليات أو المتابعة الميدانية، بما يضمن سرعة رصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها.

وأكدت أنه تم الإنتهاء من مراجعة جاهزية المدارس والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، مع استمرار متابعة كافة عناصر العملية التعليمية والتأكد من توافر متطلباتها.

ووجهت محافظ البحيرة بالاستمرار في متابعة احتياجات المدارس والطلاب، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، والالتزام بالقرارات والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية، بما يضمن انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبناء المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة قد انطلقت أمس السبت في أكثر من 1470 مدرسة تعمل أيام السبت بمختلف الإدارات التعليمية الثماني عشرة بالمحافظة، فيما تستكمل اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026 الدراسة بجميع مدارس البحيرة.

البحيرة محافظ البحيرة جاكلين عاذر بداية العام الدراسى

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