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مُستشهدًا بـ عمر مرموش .. الإيطالي «روبرتو دي زيربي» يكشف سبب أزمة توتنهام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مُستشهدًا بـ عمر مرموش .. الإيطالي «روبرتو دي زيربي» يكشف سبب أزمة توتنهام

عمر مرموش
عمر مرموش
رباب الهواري

تحدّث الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام، عن أسباب التعادل السلبي أمام إيفرتون، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز أو تسجيل أي هدف خلال مبارياته الأربع الأولى في المسابقة، ليكتفي بحصد نقطتين فقط، رغم التدعيمات الهجومية التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات، وعلى رأسها التعاقد مع الثنائي عمر مرموش وسافينيو.

وقال دي زيربي إن الفريق يواجه عقبة ذهنية بسبب البداية الصعبة، موضحًا أن خوض أربع مباريات دون تحقيق الفوز أو هز الشباك يمثل أمرًا صعبًا على اللاعبين.

وأكد المدرب الإيطالي أن توتنهام يمتلك الجودة اللازمة للتسجيل وتحقيق الانتصارات، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد الحلول التي تساعد الفريق على استغلال الفرص وتحويل الأداء الجيد إلى أهداف.

وأضاف أن معظم لاعبي الفريق، باستثناء دومينيك سولانكي وعمر مرموش، لا يمتلكون أرقامًا تهديفية كبيرة خلال مسيرتهم، وهو ما يجعل تحسين الفاعلية أمام المرمى أمرًا ضروريًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح دي زيربي أن توتنهام بدأ الموسم في ظروف صعبة، بسبب مشاركة عدد من اللاعبين في كأس العالم، إلى جانب الإصابات التي ضربت الفريق خلال معسكر أستراليا.

وأشار إلى تعرض ميكي فان دي فين وسولانكي وجيمس ماديسون وماتيوس فرنانديز لإصابات أثرت على استعداد الفريق، بينما انضم سافينيو ومرموش إلى المجموعة قبل نحو عشرة أيام فقط.

وشدد مدرب توتنهام على ضرورة تحسين الأداء في الثلث الهجومي، خاصة في اللمسة الأخيرة واتخاذ القرار المناسب، إلى جانب زيادة معدل التسديد على المرمى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الانتصارات، حال نجح اللاعبون في الحفاظ على مستواهم الجيد طوال المباراة، مشيدًا في الوقت ذاته بالمجهود الذي قدموه أمام إيفرتون.

توتنهام مرموش اخبار الرياضة الدورى الانجليزى

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