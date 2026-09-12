عمر مرموش يقود تشكيل توتنهام أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يقود النجم المصري عمر مرموش، تشكيل فريق توتنهام في مواجهة إيفرتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2026-2027.

وتنطلق مباراة توتنهام ضد إيفرتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «رفقاء عمر مرموش»، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.

تشكيل توتنهام أمام إيفرتون: