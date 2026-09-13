يستحق فريقًا أفضل.. شوبير عن محمد صلاح: اختيار طرابزون لم يكن موفقًا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تجربة محمد صلاح مع نادي طرابزون سبورت التركي، مشيرًا إلى أن اختيار اللاعب لناديه الجديد لم يكن الأفضل من الناحية الفنية، رغم ثقته في قدرته على تقديم مستويات قوية خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر «أون سبورت إف إم»، إن محمد صلاح كان يستحق الانتقال إلى فريق يمتلك إمكانيات فنية أكبر، مؤكدًا أن خطوة الانضمام إلى طرابزون سبورت لم تكن الاختيار الأنسب للاعب من وجهة نظره.

ورغم تحفظه على اختيار النادي، شدد شوبير على أن ذلك لا يقلل من إمكانيات محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك القدرات التي تمكنه من إثبات نفسه والظهور بشكل قوي مع فريقه الجديد.

وأشار إلى أن البداية مع طرابزون سبورت لا تعكس المستوى الحقيقي الذي يستطيع محمد صلاح تقديمه، مطالبًا بمنحه الوقت الكافي للتأقلم وإظهار إمكانياته خلال الفترة المقبلة.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن صلاح يمتلك الخبرات والإمكانيات التي تؤهله لتقديم مستويات مميزة، رغم أن اختياره للنادي التركي لم يكن، من وجهة نظره، في مستوى طموحات اللاعب وقدراته.