ضبط سائق تعدى على آخر بسلاح أبيض في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بملاحقته بسلاح أبيض، ومحاولة التعدى عليه لخلافات بينهما بالإسكندرية.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 أغسطس المنقضى، تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغا من القائم على النشر، وهو سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب والضرب باستخدام "سلاح أبيض" لخلافات بينهما بسبب العمل.

أمكن ضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو، وهو سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





