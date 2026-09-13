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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس بعثة شباب اليد: الاتحاد وفر كل مقومات النجاح.. ومنتخبنا قدم ملحمة في النهائي

منتخب اليد
منتخب اليد
عبدالله هشام

أعرب خالد صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب، عن سعادته الكبيرة بتتويج منتخب مصر للشباب بلقب كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية، مؤكدًا أن الإنجاز جاء مستحقًا بعد مشوار قوي ومميز للفراعنة طوال منافسات البطولة.

وأكد رئيس البعثة أن شباب مصر استحقوا التتويج عن جدارة، بعدما قدموا مستويات فنية وبدنية متميزة، وأظهروا شخصية البطل في جميع مباريات البطولة، وصولًا إلى المواجهة النهائية أمام تونس، والتي نجح خلالها المنتخب في تحويل تأخره إلى فوز ثمين حافظ به على اللقب القاري.

وأشاد خالد صالح بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني بقيادة المخضرم طارق محروس، مؤكدًا أن خبرات الجهاز وقدرته على التعامل مع المباريات والظروف المختلفة كان لها دور مهم في الوصول بالمنتخب إلى منصة التتويج.

كما وجه رئيس البعثة تحية خاصة إلى لاعبي المنتخب، مشيدًا بما قدموه من أداء وروح قتالية طوال البطولة، مؤكدًا أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية الكبيرة، إلى جانب امتلاكهم شخصية قوية وروحًا جماعية وقدرة على تحمل المسؤولية في أصعب اللحظات.

وقال خالد صالح: «منذ اليوم الأول لوصول البعثة إلى كوت ديفوار كان الجميع على قلب رجل واحد، وكان هناك هدف واحد يجمع اللاعبين والجهاز الفني والإداري وكل أفراد البعثة، وهو العودة إلى مصر بكأس أفريقيا».

وأضاف أن حالة التركيز والروح الجماعية التي سيطرت على المنتخب طوال البطولة كانت أحد أهم أسباب النجاح، مشيرًا إلى أن كل فرد داخل البعثة أدى دوره بأقصى درجات الالتزام، وهو ما انعكس على أداء الفريق داخل الملعب وروحه في اللحظات الحاسمة.

ووجه رئيس بعثة منتخب الشباب الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، مؤكدًا أن الاتحاد حرص منذ البداية على توفير كل الإمكانات والأجواء المناسبة أمام المنتخب، ولم يدخر جهدًا في دعم الفريق وتلبية احتياجاته، بما ساعد الجهاز الفني واللاعبين على التركيز الكامل في مهمتهم وتحقيق الهدف المنشود.

واختتم خالد صالح تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التتويج يمثل ثمرة عمل جماعي ومنظومة متكاملة، وأن الحفاظ على لقب أفريقيا يعكس قوة كرة اليد المصرية وقدرتها على صناعة أجيال جديدة تواصل مسيرة الإنجازات وترفع راية مصر عالية في القارة السمراء.

الاتحاد المصري لكرة اليد منتخب الشباب منتخب مصر للشباب كأس الأمم الأفريقية تونس

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