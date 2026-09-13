هتافات جوتا تشعل غضب روبن نيفيز.. وواقعة مباراة الهلال والتعاون تتصدر الإعلام البرتغالي

لم تكن سداسية الهلال السعودي في شباك التعاون هي الحدث الوحيد الذي خطف الأنظار عقب المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بعدما أثارت واقعة مؤثرة تخص البرتغالي روبن نيفيز اهتمام وسائل الإعلام خارج المملكة.

هتافات باسم ديوغو جوتا تستفز نيفيز

وخلال المباراة التي انتهت بفوز الهلال على التعاون بنتيجة 6-0، ردد عدد من جماهير الفريق صاحب الأرض اسم ديوجو جوتا تجاه روبن نيفيز، في واقعة اعتُبرت محاولة لاستفزاز لاعب الوسط البرتغالي من خلال استحضار ذكرى صديقه الراحل.

وأظهرت لقطات متداولة من المباراة تأثر نيفيز بالهتافات، قبل أن يشير إلى السماء، في إشارة إلى أن الله يرى ما يحدث، وهو المشهد الذي سرعان ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأجنبية.

الواقعة تحظى باهتمام في البرتغال

وتجاوزت الواقعة حدود الكرة السعودية، بعدما سلطت وسائل إعلام إنجليزية وبرتغالية الضوء على رد فعل نيفيز، خاصة أن ديوجو جوتا كان من أقرب أصدقائه طوال سنوات طويلة.

ووصفت بعض التقارير ما حدث بأنه استفزاز غير مقبول، في ظل الحساسية الكبيرة التي تحيط باسم جوتا بالنسبة إلى نيفيز، الذي ارتبط بعلاقة قوية مع مواطنه الراحل داخل الملعب وخارجه.

كما اهتمت صحف برتغالية بارزة بالواقعة، ونقلت رد فعل لاعب الهلال تجاه الهتافات التي حملت اسم جوتا، بينما وصفت إحدى الصحف المشهد بأنه "مؤسف"، في إشارة إلى استخدام اسم اللاعب الراحل بهدف التأثير على مشاعر صديقه.

صداقة قوية جمعت نيفيز وجوتا

وتعود حساسية موقف روبن نيفيز إلى العلاقة الوثيقة التي جمعته بديوجو جوتا، بعدما لعب الثنائي معًا في وولفرهامبتون، قبل أن يواصلا الظهور سويًا بقميص منتخب البرتغال.

ولم تقتصر العلاقة بين اللاعبين على كرة القدم، بل تحولت إلى صداقة قوية، وهو ما ظهر بصورة واضحة عقب وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير بإسبانيا خلال يوليو 2025، عن عمر ناهز 28 عامًا.

وكان نيفيز من بين حاملي نعش جوتا خلال مراسم جنازته، في مشهد عكس مدى قوة العلاقة التي جمعتهما، كما حصل لاحقًا على القميص رقم 21 مع منتخب البرتغال، وهو الرقم الذي كان يرتديه جوتا، تكريمًا لذكراه.

رد نيفيز على جماهير التعاون

وأمام الهتافات التي حملت اسم صديقه الراحل خلال مواجهة التعاون، ظهر نيفيز وهو يشير إلى السماء، قبل أن يوجه رسالة إلى الجماهير مفادها أن "الله يراكم".

وبعد نهاية المباراة، اكتفى اللاعب البرتغالي بتعليق مقتضب عند مروره أمام وسائل الإعلام، قائلًا: "أتمنى فقط ألا يذهبوا إلى الصلاة بعد ذلك"، في تعبير واضح عن غضبه ورفضه استخدام ذكرى جوتا كوسيلة للاستفزاز.

سداسية الهلال لم تحجب الواقعة

وجاءت الواقعة على هامش واحدة من أكبر انتصارات الهلال هذا الموسم، بعدما أمطر شباك التعاون بستة أهداف دون رد، ليخرج الفريق من المباراة بثلاث نقاط جديدة وأداء هجومي لافت.

وسجل جابرييل مارتينيلي ثلاثة أهداف، وأضاف أولي واتكينز هدفين، بينما أكمل سلطان مندش السداسية، إلا أن مشهد غضب روبن نيفيز بسبب الهتافات باسم ديوجو جوتا سرعان ما خطف جانبًا كبيرًا من الاهتمام، بعدما انتقل من مدرجات ملعب المباراة إلى وسائل الإعلام في البرتغال وإنجلترا.