ليلة تحطيم الأرقام.. كيف أسقط نيوم الهلال من عرش اللاهزيمة بالدوري السعودي؟

لم تكن خسارة الهلال السعودي أمام نيوم مجرد سقوط مفاجئ في الجولة السادسة من دوري روشن أو ليلة فقد خلالها متصدر المسابقة أول ثلاث نقاط في مشواره بالموسم الجديد، وإنما كانت مباراة استثنائية أسقطت معها مجموعة من الأرقام التاريخية التي ظل "الزعيم" يحافظ عليها لفترات طويلة.

وفي ليلة لم يكن يتوقع كثيرون أن يكتب فيها نيوم اسمه بهذه القوة نجح الفريق الصاعد في تحقيق انتصار تاريخي على الهلال بهدفين دون رد ليضع حدا لسلسلة طويلة من المباريات التي عجز خلالها منافسو الفريق الأزرق عن إسقاطه كما وجه ضربة قوية إلى سلسلة الإيطالي سيموني إنزاجي الذي تذوق للمرة الأولى طعم الهزيمة في دوري روشن منذ توليه قيادة الهلال.

ولم تتوقف مفاجآت المباراة عند النتيجة بعدما حملت الخسارة أرقاما استثنائية تخص الهلال نفسه كان أبرزها توقف سلسلة عدم الخسارة عند 47 مباراة متتالية ليبقى الرقم القياسي التاريخي باسم الأهلي الذي لا يزال بعيدا عن متناول الهلال.

47 مباراة.. نيوم يوقف مطاردة الهلال لرقم الأهلي

دخل الهلال مواجهة نيوم وهو يحمل ثاني أطول سلسلة من المباريات المتتالية دون خسارة في تاريخ دوري المحترفين السعودي بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 47 مباراة متتالية.

وكان الفريق الأزرق يحتاج إلى أربع مباريات فقط لمعادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الأهلي وخمس مواجهات للانفراد بصدارة قائمة أصحاب أطول سلسلة بلا هزيمة في المسابقة.

لكن نيوم قلب الحسابات رأسا على عقب ووضع حدا للسلسلة عند 47 مباراة ليبقى الهلال في المركز الثاني تاريخيا بينما ظل الرقم الأهلاوي البالغ 51 مباراة متتالية دون خسارة صامدا.

وخلال سلسلة الهلال التي امتدت عبر موسمي 2025-2026 و2026-2027 حقق الفريق 35 انتصارا مقابل 12 تعادلا دون أن يتلقى أي هزيمة.

وجاءت الخسارة الأخيرة للهلال في دوري المحترفين أمام النصر بنتيجة 3-1 في أبريل 2025 قبل أن يخوض الفريق 47 مباراة متتالية دون سقوط.

وبالتالي لم يكن نيوم بحاجة سوى إلى 90 دقيقة من التركيز ليوقف واحدة من أطول السلاسل في تاريخ البطولة ويحرم الهلال من فرصة الاقتراب أكثر من الرقم التاريخي للأهلي.

الهلال يتراجع خطوة.. والسلسلة القياسية السابقة تصمد في المركز الثالث

ولم يكتف الهلال بامتلاك ثاني أطول سلسلة تاريخية إذ سبق له تسجيل سلسلة أخرى بلغت 46 مباراة متتالية دون خسارة بين مايو 2023 ونوفمبر 2024.

وكان الفريق قد تجاوز رقمه السابق بوصوله إلى المباراة رقم 47 إلا أن نيوم أنهى السلسلة الجديدة سريعا لتتوقف عند مباراة واحدة فقط فوق الرقم السابق.

وتبقى قائمة أطول سلاسل عدم الخسارة في دوري المحترفين شاهدة على تفوق الأهلي والهلال تاريخيا إذ يأتي الأهلي في الصدارة بـ51 مباراة ثم الهلال بـ47 مباراة يليه الهلال أيضا بـ46 مباراة بينما يأتي الشباب في المركز الرابع بـ34 مباراة ثم النصر بـ32 مباراة.

إنزاجي.. 39 مباراة بلا خسارة

إذا كان الهلال قد خسر سلسلة الـ47 مباراة فإن الرقم الأكثر ارتباطا بسيموني إنزاجي كان أكثر قسوة.

فالمدرب الإيطالي خاض قبل مواجهة نيوم 39 مباراة متتالية في دوري روشن دون هزيمة منذ توليه قيادة الهلال ليصنع واحدة من أفضل البدايات لمدرب في تاريخ المسابقة.

وكان إنزاجي قد أصبح المدرب الوحيد في حقبة دوري المحترفين الذي يتجنب الخسارة في أول 32 مباراة له بالبطولة قبل أن يواصل السلسلة خلال الموسم الماضي ثم يضيف إليها أول خمس مباريات من النسخة الحالية.

وبذلك تحولت المواجهة من مجرد مباراة خسرها الهلال إلى محطة فارقة في مسيرة مدرب دخل الدوري السعودي بسجل استثنائي قبل أن يتلقى أول صفعة له أمام الفريق الصاعد.

54 مباراة لإنزاجي قبل السقوط

ولا تتوقف أرقام إنزاجي عند الدوري السعودي فقط فالمدرب الإيطالي دخل مواجهة نيوم بسجل مذهل مع الهلال في مختلف البطولات بعدما قاد الفريق في 54 مباراة متتالية دون خسارة محققا 42 انتصارا مقابل 12 تعادلا.

وتشمل هذه السلسلة مشاركاته مع الهلال منذ بداية الموسم الماضي بما في ذلك كأس العالم للأندية قبل أن تأتي خسارة نيوم لتضع حدا لمسيرة طويلة للغاية.

وهنا تتضح ضخامة الرقم؛ فالهلال تحت قيادة إنزاجي لم يخسر في أول 54 مباراة له على مختلف المسابقات قبل أن يتوقف هذا السجل أمام نيوم.

5 انتصارات.. 17 هدفا.. ثم صمت هجومي

وجاء سقوط الهلال أكثر مفاجأة بسبب الطريقة التي بدأ بها الفريق الموسم الحالي فالهلال دخل الجولة السادسة محققا العلامة الكاملة من أول خمس مباريات بعدما جمع 15 نقطة من 15 وسجل خلالها 17 هدفا مقابل 3 أهداف فقط استقبلها.

بمعنى آخر كان الفريق يسجل في المتوسط 3.4 أهداف في المباراة خلال أول خمس جولات لكن أمام نيوم توقف الهجوم الهلالي للمرة الأولى هذا الموسم.

كوليبالي يكتب رقما سلبيا في ليلة تاريخية

ولعبت التفاصيل الصغيرة دورا كبيرا في صناعة مفاجأة نيوم بعدما افتتح الهلال المباراة بالنيران الصديقة.

ففي الدقيقة 15 جاء الهدف الأول لنيوم عن طريق المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مبكرة أربكت حسابات الهلال.

ثم جاء الهدف الثاني بواسطة أمادو كوني في الدقيقة 45 ليخرج نيوم من الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين.

ولم يتمكن الهلال من العودة رغم محاولاته خلال النصف الثاني ليحافظ نيوم على تقدمه حتى صافرة النهاية.

50.. رقم جديد يضاف إلى قائمة خسائر الهلال

وحملت خسارة نيوم رقما تاريخيا آخر للهلال بعدما أصبحت الهزيمة رقم 50 للفريق في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين السعودي.

وهو رقم يعكس حجم المسيرة الطويلة للفريق في المسابقة لكنه اكتسب أهمية إضافية بسبب الظروف التي جاءت فيها الخسارة بعدما كانت أمام فريق صاعد حديثا إلى دوري المحترفين.

كما أنها أنهت سلسلة صمود الهلال على أرضه في المسابقة بعدما ظل الفريق دون خسارة أمام جماهيره منذ أبريل 2025 عندما سقط أمام النصر بنتيجة 3-1.

نيوم.. من مفاجأة إلى تاريخ

أما بالنسبة لنيوم فإن الفوز يتجاوز بكثير حدود الحصول على ثلاث نقاط فالفريق حقق أول انتصار في تاريخه على الهلال في المواجهات الرسمية بدوري المحترفين وأسقط في الوقت نفسه فريقا كان قد بدأ الموسم بخمس انتصارات متتالية.

كما أنه أصبح أول فريق في النسخة الحالية من دوري روشن ينجح في إيقاف الهلال بعدما عجزت الفرق الخمسة السابقة عن انتزاع أي نقطة من المتصدر.