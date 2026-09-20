التعادل السلبي يحسم لقاء الإمارات مع كوريا الديمقراطية الشعبية

حسم التعادلُ دون أهداف نتيجةَ مواجهة المنتخب الإماراتي مع كوريا الديمقراطية الشعبية ضمن منافسات المجموعة الثانية لكرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة في آيتشي-ناغويا باليابان 2026.



ولم ينجح أيٌ من الطرفين في ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لتبقى المباراة عقيمة.



فيما شهد اللقاء طردَ سونغ ري من كوريا في الدقيقة الستين، كما طُرد خميس المنصوري من صفوف المنتخب الإماراتي في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويحقق بذلك المنتخب الإماراتي نقطتَه الأولى في منافسات المجموعة.