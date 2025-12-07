تعادل جديد يربك حسابات الفراعنة.. سيناريوهات تأهل مصر لربع نهائي كأس العرب

سقط منتخب مصر في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي ببطولة كأس العرب، بعد أن اكتفى بهدف لمثله أمام المنتخب الإماراتي، في المواجهة التي احتضنها ملعب لوسيل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة المقامة حاليًا في قطر.

المنتخب الوطني قدم أداءً متوسطًا ولم ينجح في استغلال فرصه خلال المباراة، ليكتفي بنقطة وضعت حساباته في التأهل تحت ضغط كبير قبل مواجهة الجولة الأخيرة أمام منتخب الأردن متصدر المجموعة.

ورغم التعادل، لا يزال أمام مصر أكثر من طريق لضمان الوصول إلى الدور ربع النهائي، حيث يمتلك الفراعنة سيناريوهين واضحين لتخطي دور المجموعات.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي

– الفوز على الأردن:

يضمن منتخب مصر التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي دون النظر إلى نتائج الآخرين، إذ سيرفع رصيده إلى 5 نقاط، كافيًا لحجز بطاقة التأهل.

– التعادل أمام الأردن:

يعبر المنتخب المصري أيضًا إلى ربع النهائي بشرط واحد، وهو تعادل الإمارات مع الكويت في المباراة الثانية للمجموعة.

أما في حال فوز أحدهما، فسيصبح الفراعنة مهددين بالخروج.

ماذا قدّم منتخب مصر والإمارات في الجولة الأولى؟

في الجولة الافتتاحية، تعادل المنتخب المصري مع الكويت بهدف لكل منهما على ملعب لوسيل، في مباراة لم ينجح خلالها الفراعنة في إظهار التفوق المنتظر.

أما منتخب الإمارات، فسقط أمام الأردن بنتيجة 2-1 على ملعب البيت، ليبدأ مشواره في البطولة دون نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الثانية

الأردن – 6 نقاط

مصر – نقطتان

الإمارات – نقطة واحدة

الكويت – نقطة واحدة

مواجهات الجولة الأخيرة

– مصر × الأردن

– الإمارات × الكويت

مباراة مصر أمام الأردن ستكون بمثابة مفترق طرق، فإما تأهل مُستحق بعد تحقيق الفوز المنتظر، أو انتظار هدية من نتيجة مباراة الإمارات والكويت في حال الاكتفاء بالتعادل، الفراعنة يدخلون اللقاء تحت شعار "لا بديل عن الانتصار" لإنهاء الحسابات دون تعقيدات.