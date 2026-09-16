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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيزيرا يغادر القاهرة إلى الإمارات ويخضع للكشف الطبي لشباب الأهلي| صورة

بيزيرا
بيزيرا
إسراء أشرف

غادر البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الزمالك، القاهرة عصر اليوم متجهًا إلى الإمارات، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف شباب الأهلي دبي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن المقرر أن يخضع بيزيرا لفحوصات طبية في النادي الإماراتي، بعد موافقة مسؤولي الزمالك على سفره إلى دبي لاستكمال إجراءات الصفقة.

وفي حال اجتياز اللاعب الكشف الطبي بنجاح، سيتم استكمال الخطوات النهائية للاتفاق بين الزمالك وشباب الأهلي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان الزمالك قد وافق على انتقال بيزيرا إلى النادي الإماراتي، في الوقت الذي أصدر فيه اللاعب مؤخرًا بيانًا اعتذر خلاله لجماهير القلعة البيضاء ومسؤولي النادي، على خلفية أزمته الأخيرة وانقطاعه عن التدريبات.

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