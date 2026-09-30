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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتحل صفة فتاة على فيسبوك.. حبس شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام لقيامه بإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بكونه فتاة، والترويج من خلال ذلك لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الآداب، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه فتاة، والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

بالفحص، تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، وضبط بحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته، اعترف بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال التحصل على صور الفتيات من مواقع التواصل الاجتماعى وتعديلها عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإعادة نشرها عبر صفحاته لاستقطاب راغبى المتعة وإيهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب وطلب مبالغ مالية منهم وإغلاق هاتفه عقب تحويل تلك المبالغ.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق للنصب والاحتيال اخبار الحوادث

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