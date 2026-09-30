موعد مباراة فيزبريم وبرشلونة في نهائي مونديال أندية اليد

تتجه أنظار عشاق كرة اليد إلى المواجهة المرتقبة بين فيزبريم المجري وبرشلونة الإسباني، لتحديد بطل بطولة العالم للأندية المقامة حاليًا في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام المباراة النهائية في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الخميس، بعد انتهاء مواجهة الأهلي والزمالك على الميدالية البرونزية.

ويضم صفوف فيزبريم أربعة لاعبين مصريين، هم علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام دودو، تحت قيادة الإسباني باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر.

وعلى الجانب الآخر، يضم برشلونة بين صفوفه المصري سيف الدرع، ويسعى الفريق الإسباني للحفاظ على اللقب بعدما توج بالنسخة الماضية من بطولة العالم للأندية.