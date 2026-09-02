قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوربس: ترامب لا يكترث إطلاقاً بإجبار إيران على قبول اتفاق
انخفاض بأكثر من 12 جنيهًا للكيلو .. مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق
وزير الطاقة الأمريكي: إنتاج النفط الفنزويلي سيتضاعف أكثر من مرتين في السنوات القليلة المقبلة
استهداف 4 منشآت مرافق للبنية التحتية للطاقة في مدينة أوديسا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
جمال شعبان يحذر من «الخطر الصامت».. ارتفاع السكري والتدخين يهددان قلوب المصريين
مجلس الأمن يصوّت الشهر الجاري على تمديد ولاية لجنة مراقبة العقوبات على إيران
الحرب الأمريكية الإيرانية تدخل مرحلة جديدة.. تصعيد عسكري متبادل وأزمة اقتصادية تضغط على طهران
جنوب أفريقيا تطلب مواجهة مصر وديًا.. وحسام حسن يحسم موقفه
استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت
بعد 286 يومًا في البحر.. حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» تصل إلى تايلاند
أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باحثون: الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف خريجي الجامعات.. بطالة غير مسبوقة في تكساس

باحثون: الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف خريجي الجامعات.. بطالة غير مسبوقة في تكساس
باحثون: الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف خريجي الجامعات.. بطالة غير مسبوقة في تكساس
أ ش أ

كشف باحثون أن الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي يفضي إلى "مستويات بطالة مرتفعة بشكل غير معتاد" بين خريجي الجامعات في تكساس، الولاية الأمريكية التي تضم أكبر سعة لمراكز البيانات قيد الإنشاء.

وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن باحثين في المجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، بأن إعلانات الولاية للوظائف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تراجعت منذ إطلاق تطبيق "تشات جي بي تي" عام 2022، ما أثر بشكل غير متناسب على خريجي الجامعات، وكذلك على أولئك الذين ينتقلون إلى وظائف أخرى.

وقال التقرير التحليلي للمجلس إن إعلانات الوظائف انخفضت خلال الربع الأول من عام 2025 وحده بنسبة 8 % تقريبا، وذلك بالنسبة للوظائف الأكثر اعتمادا على الذكاء الاصطناعي مقارنة بالوظائف الأقل اعتمادا عليه.

ويشير الباحثان صامويل دوديني وتاكر سميث - في تحليلهما - إلى أن هذه الديناميكيات ترجح ظهور آثار الذكاء الاصطناعي التوليدي على التوظيف والأجور أولا بين خريجي الجامعات الجدد، الذين ارتفعت معدلات بطالتهم إلى مستويات غير مسبوقة خلال فترة التبني السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويبرز البحث كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل في تكساس، حيث اضطر الحاكم الجمهوري جريج أبوت، إلى التحول من داعم قوي لهذه الصناعة إلى ناقد صريح لها، في مواجهة ردة فعل سلبية متزايدة من الناخبين تجاه مراكز البيانات اللازمة لتشغيل هذه التقنية قبيل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

من جانبه، لفت تقرير حديث لمركز "أنينبرج" للسياسات العامة في جامعة بنسلفانيا إلى أن معارضة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قفزت بشكل حاد في الولايات المتحدة، حيث عارض 61 % من البالغين بناء هذه المرافق في مناطقهم في يوليو، بزيادة قدرها 12 نقطة مئوية عن استطلاع رأي أجرى في فبراير ومارس.

وتشير "فاينانشيال تايمز" إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعم القوي لقطاع الذكاء الاصطناعي، يصر على أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل، وقد تجاهل المعارضة الشعبية المتزايدة لمراكز البيانات.

وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال"، المملوكة له أمس الأول الاثنين: "السبب الوحيد الذي قد يدفع المجتمعات في جميع أنحاء أمريكا إلى رفض مراكز البيانات هو رغبتها في التخلف والفقر. أما إذا أرادت النجاح والثراء، مع ضرائب أقل بكثير وفرص عمل وفيرة، فليكن الذكاء الاصطناعي هو المسيطر".

تأتي هذه البيانات من تكساس في ظل تزايد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي يقضي على فرص العمل المتاحة للشباب حول العالم.

وفي أغسطس، كشفت "منظمة العمل الدولية" أن معدل بطالة الشباب عالميا آخذ في الارتفاع، لا سيما في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.

وأشارت المنظمة إلى أن معدل بطالة الشباب في أمريكا الشمالية ارتفع من 8.3 % عام 2023 إلى 9.8 % عام 2025. وأضافت أن معدل بطالة الشباب في شمال أوروبا وجنوبها وغربها لا يزال مرتفعا عند 15 % عام 2025.

وخلص تقرير "منظمة العمل الدولية" إلى أن الوظائف التي لطالما شكلت فرصا للشباب، كالوظائف الكتابية والإدارية، والوظائف المتعلقة بالتصنيع، وبعض المهن التقنية، آخذة في التقلص.

وقالت مديرة قسم التوظيف والمهارات والمشاريع المستدامة في "منظمة العمل الدولية"، سوكتي داسجوبتا: "مع أن الأثر المباشر للذكاء الاصطناعي على الوظائف لا يزال غير واضح، فإنه لا يجب أن نتراخى أو نقلل من شأن المخاطر. يجب أن يسخر التقدم التكنولوجي، بما فيه الذكاء الاصطناعي، لمصلحة الشباب لا ضدهم".

وأشار باحثون من بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أن أكثر المهن تأثرا بالذكاء الاصطناعي في تكساس هي تطوير البرمجيات، وتصميم المواقع الإلكترونية، والوظائف التي تتطلب استخداما مكثفا للحاسوب، مضيفين أن المديرين والموظفين الكتابيين والمحررين وغيرهم من أصحاب المهن المكتبية معرضون أيضا لتأثيرات كبيرة من الذكاء الاصطناعي.

الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي خريجي الجامعات في تكساس المجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

سعر الطماطم اليوم

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ندى كامل

القبض على طليقة أحمد الفيشاوي ورابر شهير في حيازة مخدرات بمدينة نصر

رونالدو

رسالة مؤثرة من رونالدو لـ ميسي عقب إعلانه الاعتزال الدولي

خوان بيزيرا

ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

ترشيحاتنا

السكري

للاكتشاف المبكر.. اعرف أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم

الكبد

ازاى تحمى الكبد من الأمراض.. خطة منزلية تبعد عنك الأطباء

المبيض

الحقي نفسك قبل العقم.. أعراض تكشف قصور المبيض الأولى

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

انقطاع الطمث المبكر يُزيد من الإصابة بمرض ذهني خطير .. دراسة تحذّر

انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد