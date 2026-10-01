سحب الأراضي الصناعية الشاغرة.. نواب يطالبون بتحويلها إلى مصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية

رحب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، مؤكدين أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة استغلال الموارد المخصصة للنشاط الصناعي، وإعادة توجيهها نحو مشروعات جادة وقادرة على الإنتاج، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التصنيع المحلي وتعميق الصناعة وجذب الاستثمارات.

وشدد النواب على أهمية أن يتزامن سحب الأراضي غير المستغلة مع استمرار الدولة في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، بما يضمن سرعة إقامة المصانع وتحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني.

محمد سمير: الأراضي الصناعية يجب أن تتحول إلى طاقة إنتاجية

وأكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس بسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ودعم استراتيجية التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن الأراضي الصناعية تعد من أهم مقومات جذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وبالتالي فإن استمرار شغلها دون استغلال فعلي يحرم الاقتصاد من فرص إقامة مشروعات جديدة وزيادة الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أهمية أن يتزامن سحب الأراضي غير المستغلة مع استمرار تيسير إجراءات تخصيص الأراضي وإقامة المصانع الجادة، بما يضمن إعادة توجيهها إلى المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق القواعد المنظمة.

دعم الصناعة وتعميق التصنيع

وأضاف سمير أن القرار يأتي بالتزامن مع جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المغذية والتكميلية، مؤكدًا أن توفير الأراضي للمشروعات الجادة يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة دعم الصناعة.

وشدد في تصريح خاص لـ"صدي البلد" على أن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية يمكن أن يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وفتح المجال أمام صناعات جديدة ودعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

أحمد سمير: الهدف زيادة المصانع العاملة وليس الأراضي المخصصة

من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة يعكس توجهًا نحو رفع كفاءة إدارة موارد الدولة وربط تخصيص الأراضي بمعدلات التنفيذ والإنتاج الفعلي.

وقال في تصريح خاص لـ"صدي البلد" إن القضية لا تتعلق فقط باسترداد أراضٍ غير مستغلة، وإنما بتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تضيف للاقتصاد وتوفر فرص عمل وتدعم التوسع الصناعي.

ربط تخصيص الأراضي بالأهداف الصناعية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الأرض الصناعية يجب أن تتحول من مورد مخصص إلى طاقة إنتاجية حقيقية، مشيرًا إلى أن إعادة طرح الأراضي التي يثبت عدم استغلالها، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية، يمكن أن يتيح فرصًا أمام مستثمرين جادين لديهم القدرة على تنفيذ مشروعات تتوافق مع أولويات الدولة واحتياجات السوق.

وشدد على أهمية تكامل هذه الخطوة مع استراتيجية تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات، بما يدعم زيادة الإنتاج والقيمة المضافة وفرص التصدير.

تيسير الإجراءات للمستثمرين

وأكد أحمد سمير ضرورة استمرار الدولة في إزالة المعوقات أمام المستثمرين الجادين وتسريع إجراءات إنشاء المصانع، مشددًا على أن نجاح السياسة الصناعية يقاس بقدرتها على تحويل الموارد المتاحة إلى إنتاج وقيمة مضافة وفرص عمل وصادرات.

نجلاء العسيلي: حصر الأراضي غير المستغلة يعزز فرص الاستثمار

بدورها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس بسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة يمثل خطوة مهمة لضمان حسن إدارة موارد الدولة وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين لتحويل الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي إلى مشروعات قائمة ومنتجة.

وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدي البلد" أن الأراضي الصناعية تمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا، ولا ينبغي أن تظل خارج دائرة الإنتاج لفترات طويلة، خاصة مع توجه الدولة نحو زيادة التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

المستثمر الجاد في مقدمة الأولويات

وقالت العسيلي إن إعادة توجيه الأراضي غير المستغلة وفقًا للقواعد القانونية يمكن أن تسهم في خلق بيئة أكثر انضباطًا تضمن وصول الأراضي إلى المستثمر القادر على التنفيذ وبدء النشاط في التوقيتات المحددة.

وأكدت في تصريح خاص لـ"صدي البلد" في الوقت نفسه أهمية استمرار الدولة في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وسرعة إنهاء التراخيص والموافقات اللازمة، بما يقلل الفجوة بين تخصيص الأرض وبدء الإنتاج.

كل أرض تدخل الإنتاج فرصة جديدة

وأشارت النائبة إلى أن استغلال الأراضي الصناعية لا يقتصر على إقامة المصانع، وإنما يمتد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص العمل ودعم الصناعات المغذية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

واكدت أن كل أرض صناعية تدخل دائرة الإنتاج تمثل فرصة جديدة للاقتصاد والاستثمار وفرص العمل، مشيرة إلى أن إعادة استغلال الأراضي غير المستغلة يمكن أن تدعم جهود الدولة في بناء قاعدة صناعية أكثر اتساعًا وقدرة على الإنتاج والتصدير.