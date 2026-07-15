طبق مريض السكري.. روشتة غذائية لاستقرار الحالة ومنع المضاعفات

اختيار نوعية الطعام وكميته يلعب دور كبير في الحفاظ على صحة مرضى السكري والوقاية من المضاعفات.

خطة غذائية مناسبة لمرضى السكري



ووفقا لموقع كيلافند كلينك لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع لتناول الطعام مع مرض السكري.

يعتقد الكثير من الناس أنهم بحاجة إلى التخلي تماماً عن الكربوهيدرات أو "الأطعمة البيضاء، هذا غير صحيح فالهدف هو التحكم في كمية الطعام واختيار الكربوهيدرات عالية الجودة بشكل متكرر.

لتحقيق أقصى استفادة من خطة النظام الغذائي لمرضى السكري، يمكن أن تساعدك هذه النصائح:

انتبه لأحجام الحصص، اطبخ في المنزل أكثرمن تناول الطعام في المطاعم.



اشرب الكثير من الماء، قلل من تناول الأطعمة المصنعة.



أضف الخضراوات إلى معظم الوجبات.





طريقة اعداد طبق مريض السكري



يُعدّ طبق السكري الذي وضعته الجمعية الأمريكية للسكري طريقةً بسيطةً لتصوّر الوجبات المتوازنة ويوصي بملء طبقك بهذه النسب الغذائية في كل وجبة:

نصفها مع خضراوات غير نشوية

ربعها يحتوي على بروتين قليل الدسم

ربعها يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة

اختر الماء أو مشروبًا منخفض السعرات الحرارية، مثل الشاي غير المحلى، للشرب.

إن طريقة الطبق تُبسط التحكم في كمية الطعام وإدارة نسبة السكر في الدم. إنها طريقة سهلة للتفكير في إعداد وجبة متوازنة.