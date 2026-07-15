السبكي يتفقد أول مستشفى افتراضي في مصر وأفريقيا بالإسماعيلية استعدادًا لتشغيل منظومة الرعاية الصحية الذكية

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مقر أول مستشفى افتراضي في مصر وأفريقيا بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة جاهزية المنظومة الرقمية والاطمئنان على استعدادات تشغيل الخدمات الصحية الذكية، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تطبيق التحول الرقمي بالقطاع الصحي.

ورافق رئيس الهيئة خلال الجولة المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد جبريل، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الجولة، اطلع الدكتور أحمد السبكي على التجهيزات الفنية والتقنية بالمستشفى، وآليات تشغيل غرف المتابعة والاستشارات الطبية عن بُعد، ومنظومة الربط الإلكتروني مع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية والمحافظات المطبقة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات الطبية وتعزيز تبادل الخبرات بين الفرق الطبية.

كما استمع إلى عرض تفصيلي حول إمكانات المستشفى، الذي يعتمد على أحدث الحلول الرقمية، ويضم منظومات للرعاية المركزة عن بُعد، والفرز الطبي الذكي، والعيادات التخصصية الافتراضية، إلى جانب نظام متكامل لمتابعة مرضى الأمراض المزمنة عبر تسجيل ومراقبة المؤشرات الحيوية عن بُعد.

ويضم المستشفى 9 عيادات افتراضية، و4 وحدات للرعاية المركزة، و12 وحدة أشعة، و27 وحدة لطب القلب متصلة بالشبكة الرقمية، بما يدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، وعقد الاجتماعات الطبية متعددة التخصصات، وتقديم الاستشارات للحالات الحرجة، فضلًا عن تدريب الكوادر الطبية باستخدام أحدث التقنيات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المستشفى الافتراضي يمثل أحد أهم المشروعات الداعمة للتحول الرقمي في القطاع الصحي، ويجسد رؤية الدولة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتوفير خدمات صحية متطورة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية، وتحقيق التكامل بين مختلف المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

ومن جانبه، تابع المهندس حسام صادق كفاءة البنية التحتية الرقمية، ومدى جاهزية الأنظمة الإلكترونية وأجهزة الاتصال المرئي، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة وفق أعلى معايير الجودة.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الصحية الجديدة، ودعم جهود التحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.