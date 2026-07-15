خلال 3 أيام.. مستشفى رمد المنيا يُجري 53 عملية جراحية وحقنًا للشبكية

قامت الفرق الطبية داخل مستشفى رمد المنيا، بإجراء 54 تدخلًا طبيًا وجراحيًا خلال ثلاثة أيام فقط، شملت عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى، إلى جانب حقن الجسم الزجاجي، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهد قسم العمليات الكبرى بالمستشفى إجراء 34 عملية لإزالة المياه البيضاء، وعملية واحدة لإصلاح الشبكية، و3 عمليات لإزالة الظفرة، لمرضى من مختلف الأعمار، فيما أجرى قسم العمليات المتوسطة والصغرى 15 عملية حقن للجسم الزجاجي، ضمن خطة المستشفى للتوسع في تقديم التدخلات العلاجية الدقيقة لمرضى الشبكية.

ونُفذت هذه العمليات على أيدي نخبة من أطباء المستشفى، وهم: الدكتور أحمد أنور، والدكتور هيثم خيري، والدكتور مينا فاروق، والدكتورة مادونا مجدي، والدكتورة أسماء عزمي، والدكتور مينا دانيال، والدكتورة جاكلين سعد، والدكتور رماج علي، والدكتورة ماريا نظمي، وبمشاركة فريق التمريض بقيادة خضرة عبدالنبي، وباتعة سيد مرسال، وفاطمة ربيع، وأحمد محمود، وآية رمضان.

كما شارك في نجاح هذه التدخلات فريق التخدير، الذي ضم الدكتورة مهجة مصطفى، والدكتور مدحت صموئيل، إلى جانب فنيي التخدير أسماء مخيمر ومروة محمد، بما أسهم في خروج العمليات بصورة آمنة وتحقيق أفضل النتائج للمرضى.

وأكدت إدارة المستشفى، أن هذه الجهود تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل مديرية الصحة، وبإشراف الدكتورة نهى نبيل، مدير مستشفى رمد المنيا