السيطرة على حريق بسيارة نقل بصحراوي بني مزار في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق شب في سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بكميات كبيرة من الكراتين، خلال سيرها بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال بمحافظة المنيا، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باشتعال النيران في سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداده إلى المركبات المارة، وفصل مقدمة السيارة عن باقي السيارة.

وأسفر الحريق عن احتراق الحمولة بالكامل، والتي تبين أنها عبارة عن كمية كبيرة من الكراتين.

وتواصل الجهات المختصة أعمال رفع آثار الحريق من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته

