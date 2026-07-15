جنايات مستأنف المنيا.. براءة متهم بالتعدي على ابنة شقيقه أثناء العمرة

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا ببراءة متهم بالتعدي على ابنة شقيقه خلال سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

برأت المحكمة برئاسة المستشار طه عبد الله عبدالعظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبدالعظيم ومحمد محمود حلمي، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، المتهم، مع إلغاء حكم السجن المؤبد الصادر ضده من محكمة أول درجة، بعد إعادة نظر القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة.

تعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم ع.ع.ح إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه ف.م.ع بالقوة، وطلبت معاقبته وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

ووفقًا لما جاء بأمر الإحالة، قررت المجني عليها أنها سافرت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وأقامت داخل مسكن عمها خلال فترة وجودها هناك، وخلال إقامتها اتهمته بالتعدي عليها جنسيًا رغم مقاومتها، حسب ما ورد بتحقيقات النيابة.

وأضافت أوراق القضية، أنها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة عقب عودتها، وقد باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة مباحث مركز شرطة شرق سمالوط بإجراء التحريات حول الواقعة، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات المنيا قد انتهت في أول درجة إلى إدانة المتهم، وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد، استنادًا إلى أقوال المجني عليها وتحريات المباحث وما تضمنته أوراق الدعوى.

وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف المنيا، التي أعادت فحص ملف القضية بكامل محتوياته، وانتهت إلى قبول الاستئناف، وإلغاء حكم السجن المؤبد، والقضاء ببراءة المتهم.