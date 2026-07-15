لخلافات سابقة.. الإعدام شنقًا لـ 3 متهمين بإنهاء حياة عامل بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص بالإعدام شنقًا، في اتهامهم بقتل عامل، طعنًا بسلاح أبيض «مطواه» بسبب خلافات سابقة بينهم، أوائل العام الجاري.

واطلعت هيئة المحكمة على رأي فضيلة المفتي، وأصدرت حكمها حضوريًا على المتهمين “ك. ف”، 37 سنة، عامل، وشقيقيه “ز”، 23 سنة، عامل، و "ق"، 30 سنة، عامل، مقيمون جميعًا بإحدى قرى مركز مغاغة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استدرج المجني عليه إلى طريق فرعي بجوار كوبري القرية على خلفية خلاف سابق بينهما، وانهال عليه طعناً بسلاح أبيض أعدّه لهذا الغرض، فيما تواجد شقيقاه في مسرح الواقعة لمؤازرته، وفقاً لأمر الإحالة الصادر عن المحامي العام لنيابة شمال المنيا الكلية.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه جاءت نتيجة إصابة طعنية نافذة بالجانب الأيسر من الصدر أحدثت إصابة بالقلب ونزيفاً داخلياً، إلى جانب جروح قطعية بالعنق والطرفين العلوي والسفلي الأيسرين.

