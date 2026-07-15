محافظ المنيا يبحث تنفيذ مشروع عملاق للطاقة الشمسية يوفر 4 آلاف فرصة عمل

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المهندس هشام الجمل، مدير شركة “إنفنيتي للطاقة” ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية، والوفد المرافق له، لبحث الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع عملاق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقتي طوخ الخيل وصفط الخمار بمركز المنيا.

وذلك في إطار التعاون بين شركتي إنفنيتي باور وحسن علام للإنشاءات، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

واستعرض وفد الشركة، خلال اللقاء، سابقة أعمال إنفنيتي للطاقة في مصر ودول الخليج العربي بمجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا الانتهاء من جميع الاتفاقات اللازمة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجاهزية الشركة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع.

وأوضح المهندس هشام الجمل أن المشروع يُقام على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بما يعادل نحو 5 آلاف فدان بمنطقة غرب المنيا، لإنتاج 1000 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، مدعومة بمنظومة بطاريات تخزين حديثة بسعة 600 ميجاوات، بما يسهم في رفع كفاءة واستقرار التغذية الكهربائية.

وأضاف أن الأعمال الإنشائية والميدانية ستنطلق رسميًا خلال الأسبوع المقبل، على أن يستغرق التنفيذ من 14 إلى 16 شهرًا، تمهيدًا لتسليم المشروع وبدء تشغيله الفعلي في 15 سبتمبر 2027.

وأشار إلى أن المشروع سيمثل إضافة قوية للاقتصاد المحلي بمحافظة المنيا، حيث يوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف التخصصات خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بشركات المقاولات المحلية بالمحافظة للمشاركة في تنفيذ المشروع، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز قدراتها في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة.

من جانبه، رحب اللواء عماد كدواني بإقامة هذا المشروع الاستراتيجي على أرض المنيا، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالمحافظة، ويعزز مكانتها كواحدة من المحافظات الواعدة في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، ويعكس ثقة المستثمرين في ما تمتلكه المنيا من مقومات طبيعية وموقع جغرافي متميز وبنية داعمة للاستثمار.

وأكد اللواء كدوانى أن محافظة المنيا تدعم مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، تنفيذًا لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لسلسلة المشروعات الكبرى التي تشهدها المحافظة في هذا القطاع، وفي مقدمتها مشروع “وادي الطاقة المستدامة” بمنطقة وادي السريرية، والذي يعكس تحول المنيا إلى مركز واعد للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة

وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة ستقدم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات المنفذة، مع إزالة أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المحافظة.

حضر اللقاء، المهندس محمد احمد عمارة مدير إدارة المشروعات إنفنيتي باور، المهندس محمد عثمان مدير ادارة تطوير حسن علام للمرافق، المهندس مصطفى مبارك مدير المشروعات بشركة حسن علام للإنشاءات و المهندس أحمد حمدى نائب مدير المشروعات وعدد من المسؤولين بالشركة وقيادات المحافظة من مديرى ادارات الديوان العام.