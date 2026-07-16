البابا تواضروس في عظته الأسبوعية: القلب الذي يستريح في الله لا تهزه عواصف الحياة

تناول قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، "قانون الاتكال على الله" ضمن سلسلة "قوانين روحية للحياة"، مؤكدًا أن الاتكال الحقيقي يبدأ بتسليم القلب لله والثقة الكاملة في تدبيره، مستشهدًا بقول القديس يوحنا ذهبي الفم: “القلب الذي استراح في الله لا تهزه عواصف.”

وأوضح قداسته أن الإنسان لا ينبغي أن يعتمد على فهمه وحده، بل يجعل الله حاضرًا في جميع تفاصيل حياته، في أوقات النجاح والضيق، مشيرًا إلى أن الله يقود الإنسان ويقوّم سبله، ويحول الصعوبات إلى فرص للنمو والبركة متى عاش الإنسان في الإيمان والثقة به.

واختتم قداسة البابا الاجتماع بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، كما شهد تقديم أحد طلاب المرحلة الإعدادية لتطبيق "Agios Bible"، الذي يهدف إلى تشجيع الشباب على الارتباط بالكتاب المقدس.