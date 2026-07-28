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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان هاتفيا ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وخفض التصعيد

الرئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان هاتفيا ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وخفض التصعيد
الرئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان هاتفيا ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وخفض التصعيد
أ ش أ

 أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل على خفض التصعيد واحتواء التوترات لمنع اتساع نطاق الأزمات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما توافقا على أهمية تضافر جهود البلدين وتعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم / الثلاثاء / بالرئيس التونسي في إطار التنسيق المستمر بين البلدين والزعيمين الشقيقين .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن السيد الرئيس استهل الاتصال بتقديم التهنئة لتونس الشقيقة، قيادة وشعباً، بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد إعلان الجمهورية التونسية، منوهاً بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين، وما تستند إليه من تاريخ مشترك وروابط راسخة تجمع الشعبين الشقيقين، حيث يشهد العام الجاري حلول الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما شدد السيد الرئيس على تضامن مصر مع تونس الشقيقة في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكداً استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد، وجدد التأكيد على حرص مصر على تعزيز مسارات التعاون الثنائي، وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة، لترجمة الزخم السياسي الذي تشهده علاقات البلدين إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد السفير محمد الشناوي، أن الرئيس قيس سعيد أعرب من جانبه عن التقدير الكبير لحرص السيد الرئيس على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي على كافة المستويات، متقدماً بالتهنئة للسيد الرئيس وللشعب المصري بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو المجيدة، كما استعرض الرئيس التونسي الجهود التي تبذلها بلاده لمكافحة الحرائق والحفاظ على مقدرات الدولة وسلامة وممتلكات مواطنيها، معرباً عن تقديره البالغ للتضامن والدعم الذي أبداه السيد الرئيس في هذا الإطار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث أشار السيد الرئيس إلى خطورة الوضع الراهن على ضوء تجدد التوتر الذي تشهده المنطقة، محذراً من التداعيات السلبية المحتملة في حالة الانزلاق مجدداً للتصعيد الشامل، مستعرضاً جهود مصر لتقريب مواقف الأطراف المعنية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره التونسي قيس سعيد الحلول السياسية والدبلوماسية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين

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