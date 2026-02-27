ضغوط داخلية أمريكية وإسرائيلية فوق ترامب لشن هجوم عسكري على إيران.. جينجر تشابمان توضح

قالت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري، إنّ الفجوة بين الأطراف المعنية ببرنامج إيران النووي لا تزال واسعة، وأن احتمالية التوصل إلى اتفاق في المرحلة الحالية منخفضة.



وأضافت في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التركيز على القضايا التقنية المتعلقة بنسبة التخصيب ومواقع اليورانيوم المخصب وآليات المراقبة عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يتيح مساراً للتفاوض، مشيرة إلى أن القضايا التقنية قابلة للتفاوض بشكل أكبر مقارنة بالضغوط السياسية والعسكرية المحيطة بالملف.

وتابعت، أن الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الداخل والخارج، لتوجيه ضربات عسكرية ضد إيران كانت كبيرة، لا سيما بعد خطابه أمام الكونجرس وتأكيده أنه لن يسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي.

وأشارت إلى الدور الذي تلعبه إسرائيل في الضغط على الإدارة الأمريكية، بسبب القلق من تطور برنامج إيران الصاروخي والصواريخ الباليستية، مؤكدة أن هذه العوامل تزيد من تعقيد أي اتفاق محتمل في الوقت الراهن.