محافظ المنيا: توعية 14 ألف مريض ضمن حملة «365 يوم سلامة» خلال يناير

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نجاح المرحلة الأولى من فعاليات الحملة القومية للتوعية «365 يوم سلامة»، والتي انطلقت في 17 يناير الجاري بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، تحت شعار «اسأل… شارك … تأكد من أجل سلامتك»، حيث نجحت في الوصول إلى 13 ألفًا و958 مريضًا ومرافقًا بمختلف المنشآت الصحية.

وأكد محافظ المنيا أن الحملة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز مفاهيم سلامة المرضى، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة خلال فترة وجيزة تعكس جدية فرق العمل بالقطاع الصحي، وأهمية التوعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للحد من المخاطر والأخطاء الطبية، وتحسين تجربة المريض، وتعزيز جسور الثقة بين متلقي الخدمة ومقدمي الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن الحملة تستهدف رفع وعي المرضى وذويهم بحقوقهم وواجباتهم داخل المنشآت الصحية، من خلال رسائل توعوية وأنشطة مباشرة تنفذها فرق إدارة سلامة المرضى، بالتعاون مع المثقفين الصحيين، عبر مطبوعات إرشادية وشاشات عرض وفعاليات تفاعلية.

الحملة مستمرة

وأكد وكيل الوزارة أن حملة «365 يوم سلامة» مستمرة على مدار عام كامل بجميع المنشآت الصحية على مستوى مراكز المحافظة، وفق المحاور المعتمدة لسلامة المرضى، بما يسهم في بناء منظومة صحية أكثر أمانًا وجودة لخدمة أبناء المحافظة.

