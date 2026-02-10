قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: توعية 14 ألف مريض ضمن حملة «365 يوم سلامة» خلال يناير

الحملة القومية للتوعية للمرضى
الحملة القومية للتوعية للمرضى
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نجاح المرحلة الأولى من فعاليات الحملة القومية للتوعية «365 يوم سلامة»، والتي انطلقت في 17 يناير الجاري بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، تحت شعار «اسأل… شارك … تأكد من أجل سلامتك»، حيث نجحت في الوصول إلى 13 ألفًا و958 مريضًا ومرافقًا بمختلف المنشآت الصحية.

وأكد محافظ المنيا أن الحملة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز مفاهيم سلامة المرضى، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة خلال فترة وجيزة تعكس جدية فرق العمل بالقطاع الصحي، وأهمية التوعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للحد من المخاطر والأخطاء الطبية، وتحسين تجربة المريض، وتعزيز جسور الثقة بين متلقي الخدمة ومقدمي الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن الحملة تستهدف رفع وعي المرضى وذويهم بحقوقهم وواجباتهم داخل المنشآت الصحية، من خلال رسائل توعوية وأنشطة مباشرة تنفذها فرق إدارة سلامة المرضى، بالتعاون مع المثقفين الصحيين، عبر مطبوعات إرشادية وشاشات عرض وفعاليات تفاعلية.

الحملة مستمرة 

وأكد وكيل الوزارة أن حملة «365 يوم سلامة» مستمرة على مدار عام كامل بجميع المنشآت الصحية على مستوى مراكز المحافظة، وفق المحاور المعتمدة لسلامة المرضى، بما يسهم في بناء منظومة صحية أكثر أمانًا وجودة لخدمة أبناء المحافظة.
 

محافظ المنيا مديرية الصحة الحملة القومية للتوعية حقوق المرضي المستشفيات والوحدات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

ترشيحاتنا

محمد صديق

موقع صدى البلد يهنئ الزميل محمد صديق بعضوية نقابة الصحفيين

وضع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة

وزيرا البيئة والإسكان يناقشان تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس خدمة تثبيت أعضاء جُدد بكنيسة إستانلي

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد