محافظ المنيا: دور النواب نقل نبض الشارع والتعبير عن احتياجات المواطنين

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية، ودعم جهود التنمية، وتحقيق الصالح العام لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ومديري إدارات الديوان العام، إلى جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين.

وخلال اللقاء، رحّب محافظ المنيا بالنواب، مؤكدًا تقديره لدورهم الوطني والتشريعي والرقابي، وما يبذلونه من جهود في نقل نبض الشارع والتعبير عن احتياجات المواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد المحافظ حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، والاستماع إلى مطالب دوائرهم الانتخابية، ودراستها بعناية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في إطار القوانين واللوائح، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء كدواني إلى أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مصلحة المواطن، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لدعم جهود الدولة في مختلف القطاعات.

كما شهد اللقاء استعراض عدد من الملفات والقضايا الحيوية التي تمس المواطن والمجتمع المنياوي، ومناقشة سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مسارات التنمية الشاملة داخل المحافظة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لحرص محافظ المنيا على عقد هذه اللقاءات الدورية، والاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم، والتعامل الجاد مع القضايا التي تهم المواطنين، مؤكدين استمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق تطلعات أبناء محافظة المنيا.