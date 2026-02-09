قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. توفيق أوضاع المحال العامة وضبط 99 مخالفة في حملة تفتيشية بملوي

حملات على المحلات
حملات على المحلات
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص المحال العامة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات، مع الاستمرار في تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

وفي هذا السياق، ووفقًا لتوجيهات محافظ المنيا، نظّمت لجنة تراخيص المحال العامة، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملات تفتيش مكثفة على المحال العامة بمركز ومدينة ملوي، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحال المخالفة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط العام.

وأسفرت الحملات عن تحرير 99 مخالفة متنوعة، شملت 40 مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص، و45 مخالفة إشغال طريق، و14 مخالفة لهيئة سلامة الغذاء والتموين، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الوصلات غير الشرعية، والتحفظ على كشافات الإضاءة المخالفة.

وتهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال العامة سرعة توفيق أوضاعهم، والتقدم للحصول على التراخيص من خلال منظومة تراخيص المحال العامة، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، وضمان استدامة الأنشطة التجارية في إطار قانوني ومنظم.
 

المنيا محافظ المنيا حملات محلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

ترشيحاتنا

بنك البركة

بنك البركة – مصر يفتتح أول فروعه الالكترونية لتعزيز التحول الرقمي في الصيرفة الإسلامية

طلعت مصطفى

طلعت مصطفى بناة المستقبل.. شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم لإنشاء جامعة خاصة ومدرستين بمدينة نور

وزير العمل

العمل: التوسع في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد