وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
ليس مجرد مظهر.. ماذا قالت حلا شيحة عن ارتداء الحجاب في فيديو جديد؟
زيارة أخوية..الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات
محافظات

تحصين 86 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والأمراض الوبائية بالمنيا

تحصين الماشية
تحصين الماشية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من تحصين 86 ألفًا و303 رؤوس ماشية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكد محافظ المنيا أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص الدولة على حماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل للقطاع البيطري، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان تحقيق المستهدف من التحصينات والوصول إلى أعلى معدلات تغطية ممكنة.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أطلقت الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، بهدف الحد من انتشار الأمراض الوبائية والحفاظ على صحة وسلامة الماشية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز لتقديم الدعم اللازم لفرق التحصين البيطرية، وتسهيل مهامها داخل القرى والنجوع، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدف، داعيًا المربين إلى التعاون الكامل مع لجان التحصين وتقديم الحيوانات للتحصين، حفاظًا على الثروة الحيوانية وحماية لمصادر رزقهم.

المنيا تحصين رؤوس ماشية حملات

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
هوندا
