جامعة المنيا تستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي

انتظمت الدراسة بجامعة المنيا مع بداية الأيام الأولى للفصل الدراسي الثاني، وسط انتظام كامل للعملية التعليمية، واستكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية، في إطار حرص الجامعة على تقديم بيئة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب وتعزز مشاركتهم في الحياة الجامعية.

وأعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية بجميع الكليات، وإتاحة الكتاب الإلكتروني بصورة كاملة لكافة المقررات، بما أسهم في تيسير تنظيم العملية التعليمية وتهيئة الطلاب لبدء الفصل الجديد بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الجامعة شهدت تطورًا ملحوظًا في تطوير القاعات الدراسية الجديدة، التي جُهزت بمستوى الفصول الذكية، تماشيًا مع رؤية الجامعة نحو تحديث البنية التحتية وتوفير تقنيات تعليمية حديثة تدعم التعلم وتفاعل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.

وأكد رئيس الجامعة أن انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يأتي في ظل جهود متواصلة بذلتها الجامعة للارتقاء بجودة التعليم وخدمات الطلاب، وتوفير كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة بأسبوع، وإتاحة الكتاب الإلكتروني منذ بداية الأسبوع، بما يحقق انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الدكتور عصام فرحات أن تطوير القاعات الدراسية وتجهيزها بأحدث تقنيات الفصول الذكية يعد أحد أولويات الجامعة، خاصة مع انطلاق احتفالات اليوبيل الذهبي، مؤكدًا حرص الجامعة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي، وتقديم بيئة تعليمية محفزة وآمنة تعزز من تفاعل الطلاب وتجاوبهم مع المحتوى العلمي.



وفي سياق احتفالات جامعة المنيا باليوبيل الذهبي، صرّح الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، بأن الجامعة تولي هذه المناسبة التاريخية أهمية خاصة، مشيرًا إلى أنه خلال الفصل الدراسي الثاني، وفي شهر أبريل القادم، تنظم الجامعة ملتقى الحضارات على أرض الحضارات للطلاب الوافدين، إلى جانب تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، بمشاركة طلاب الجامعة من مختلف الجنسيات، بما يعكس التنوع الثقافي ويعزز قيم التعايش والتبادل الحضاري. مؤكداً أن هذه الفعاليات تأتي احتفالًا بمرور خمسين عامًا على إنشاء الجامعة، وتجسيدًا لدورها الريادي كمؤسسة تعليمية وثقافية منفتحة على العالم، وبيئة جاذبة للطلاب الوافدين.

وحث رئيس الجامعة الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني على الاهتمام بالأنشطة الطلابية، التي تأتي في صدارة أولويات الجامعة، والانخراط في مختلف البرامج والفعاليات التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، لما لها من أثر كبير في صقل المهارات وبناء الشخصية المتكاملة.



من جانبه، أشار الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة شهدت توافد أعداد كبيرة من الطلاب مع بداية الدراسة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لحسن التنظيم وجاهزية المدرجات والقاعات الدراسية، مؤكدين حرصهم على الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والأنشطة المتاحة بالجامعة.



