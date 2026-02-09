قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي شعث: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة
مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
محافظات

المنيا تستعد لرمضان.. رفع درجة جاهزية المستشفيات وندوات ثقافية ودورات رمضانية

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة التنفيذية والرقابية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، موجّهًا بتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات طارئة، وضمان سرعة الاستجابة لها.

وأكد المحافظ أهمية التأكد من توافر جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة، مع إحكام الرقابة على الأسواق، والتوسع في إقامة معارض “أهلاً رمضان” بجميع مراكز المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وقدّم اللواء كدواني التهنئة لأبناء محافظة المنيا وكافة الأجهزة التنفيذية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وفي هذا الإطار، كلف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المطاحن والمخابز، للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه، ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، وانتظام الإنتاج، مع الإعلان عن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان، وضمان توافر أسطوانات البوتاجاز بالسعر المحدد، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على المجمعات الاستهلاكية والأسواق.

كما وجّه المحافظ برفع درجة الجاهزية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وضمان توافر الأطقم الطبية والأدوية والأمصال اللازمة، وانتظام العمل بمرفق الإسعاف والوحدات التابعة له، مع تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم ومحال المأكولات والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنيا على مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، بضرورة تشديد الرقابة على أسواق بيع اللحوم، والحد من الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي الجانب الديني والثقافي، كلف المحافظ مديرية الأوقاف بتنظيم الندوات الدينية والثقافية والمحاضرات بالمساجد والمؤسسات ومراكز الشباب، بمشاركة علماء الأزهر الشريف، مع متابعة تنفيذ تعليمات الوزارة الخاصة بصلاة التراويح وساحات الصلاة طوال الشهر الكريم.

كما وجّه المحافظ الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء، والتصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خاصة خلال أوقات الإفطار، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة وتهيئة الشوارع والمساجد.

وفيما يخص قطاعي الثقافة والشباب، تم التوجيه بإقامة الحفلات الرمضانية والمسابقات الدينية بقصور الثقافة وفروعها، وتنظيم الدورات الرياضية الرمضانية والمسابقات الفنية بمراكز الشباب.

وطالب المحافظ إدارة المرور وشرطة المرافق بتكثيف التواجد الميداني، لضبط الحركة المرورية، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، وتحقيق السيولة المرورية خاصة خلال فترات الذروة.

كما أكد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمتابعة انتظام عمل مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، مع تشكيل مجموعات عمل وغرف عمليات بالمواقع الحيوية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ، بما يحقق الصالح العام للمواطنين.
 

المنيا محافظ المنيا أهلا رمضان مستشفى

