الرئيس الإيراني : لن نرضخ للمطالب القاسية بشأن برنامجنا النووي

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده "لن ترضخ للمطالب المفرطة" بشأن برنامجها النووي، وذلك بعد استئناف طهران محادثاتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف بيزشكيان، في خطاب ألقاه في ساحة آزادي بالعاصمة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإيرانية، والتي تُحتفل بها في ظل التهديدات العسكرية الأمريكية: "لن ترضخ بلادنا، إيران، لمطالبهم المفرطة".

وتابع : "لن تستسلم إيران أمام العدوان، لكننا نواصل الحوار بكل قوة مع الدول المجاورة من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".

كما أكد بيزشكيان، أن بلاده مستعدة "لأي عملية تحقق" بشأن برنامجها النووي، وأصر على أن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وقال: "لسنا بصدد امتلاك أسلحة نووية.. لقد صرحنا بذلك مرارًا، ونحن مستعدون لأي عملية تحقق".