بعد توليه وزارة التعليم العالي.. السيرة الذاتية لــ الدكتور عبدالعزيز قنصوة
ولي أمر يعتدي على طالب ابتدائي في المنوفية.. والدته: مش هسيب حق ابني
باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
أخبار العالم

الرئيس الإيراني : لن نرضخ للمطالب القاسية بشأن برنامجنا النووي

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان
محمد على

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده "لن ترضخ للمطالب المفرطة" بشأن برنامجها النووي، وذلك بعد استئناف طهران محادثاتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف بيزشكيان، في خطاب ألقاه في ساحة آزادي بالعاصمة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإيرانية، والتي تُحتفل بها في ظل التهديدات العسكرية الأمريكية: "لن ترضخ بلادنا، إيران، لمطالبهم المفرطة".

وتابع : "لن تستسلم إيران أمام العدوان، لكننا نواصل الحوار بكل قوة مع الدول المجاورة من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".

كما أكد بيزشكيان، أن بلاده مستعدة "لأي عملية تحقق" بشأن برنامجها النووي، وأصر على أن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وقال: "لسنا بصدد امتلاك أسلحة نووية.. لقد صرحنا بذلك مرارًا، ونحن مستعدون لأي عملية تحقق".

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

إمام عاشور

هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور

خالد بيومي

خالد بيومي: الأهلي والإسماعيلي كقمة الكرة المصرية

خالد بيومي

خالد بيومي: الأهلي والإسماعيلي كانت قمة الكرة المصرية

الشناوي وشوبير

تفاصيل جلسة توروب مع الشناوي بسبب مركز حراسة المرمى

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

