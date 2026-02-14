قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أبي الثاني.. مصطفى يونس يعلن وفاة شقيقه الأكبر

مصطفى يونس
مصطفى يونس
سارة عبد الله

أعلن مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، عن وفاة شقيقه الأكبر، الحاج عبده يونس، صباح اليوم.

وكتب مصطفى يونس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “فقدت اليوم أبي الثاني شقيقي الأكبر الحاج عبده يونس، لله وإنا لله راجعون”.

وستقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة ظهر اليوم السبت بمسجد الدالي في منطقة بيجام، على أن يكون التجمع للعائلة وأصدقائه ومحبيه في منزل العائلة بمنطقة بيجام شبرا الخيمة.

مصطفى يونس يعلق على تنازل الأهلى عن القضايا المقدمة ضده
 

وعلق مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على قرار النادي الأهلي بالتنازل عن كل القضايا المقدمة ضده، على خلفية تصريحاته الأخيرة ضد القلعة الحمراء.

وقال مصطفى يونس فى تصريحات عبر قناة «إم بى سى مصر»: "الاعتذار كان أقل حاجه ممكن أقدمها للنادي الأهلي لما تبينت الحقائق، رغم إن كان فيه ناس معترضة.. ولو أنا غلطت فى ده حبًا فى النادي الأهلي".

وأضاف: "أنا كنت سعيد جدًا بعدما تنازل الأهلي عن القضايا المرفوعة ضدي، وأنا بأشكر المستشار محمد عثمان والشؤون القانونية بالأهلى وكل المسؤولين، وكل الناس اللى سعت فى الصلح ده".

وتابع “يونس” قائلا: "مرة تانية وتالتة وعشرة بعتذر للنادي الأهلي وكلهم أصدقائي وأخواتي، وأنا من بعد هذا الموضوع امتنعت عن الإدلاء بأى تصريحات مع إن مصر كلها كانت بتكلمني علشان أطلع اتكلم".
 

مصطفى يونس وفاة شقيق مصطفى يونس الأهلي

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
رصف طريق
الأزرار والشاشات
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
