استراتيجية شاملة وخبير أجنبي.. محمد يوسف يكشف تطورات قطاع الناشئين بالأهلي

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن التطورات التي يشهدها قطاع الناشئين.

وقال محمد يوسف في تصريحات تلفيزيونية لبرنامج ملعب الناشئين: “لطالما كان قطاع الناشئين في النادي الأهلي مصدرًا مهمًا لإمداد الفريق الأول وأندية الدوري المصري بالمواهب”.

وتابع: “في الفترة الماضية لم يتم تصعيد عدد كافٍ من الناشئين إلى الفريق الأول، باستثناء حمزة عبد الكريم، لذلك وُضعت استراتيجية شاملة لتطوير القطاع، شملت التعاقد مع مدربين مميزين وخبير أجنبي من هولندا”.

وأضاف: “يجري العمل على تطوير وتأهيل المدربين في مختلف المراحل السنية، وتحسين البنية التحتية والملاعب، واستخدام تقنيات حديثة انعكس أثرها على الأداء والنتائج. هناك برنامج لإعداد اللاعبين على مستوى العقلية الإحترافية، يركز على أسلوب التعامل مع المدربين والزملاء والإعلام، والتحلي بالتواضع وتقبّل الخسارة دون إحباط. سيتم تعزيز الربط بين الفريق الأول وقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح: “تم توفير أجهزة إنعاش قلبي حفاظًا على سلامة اللاعبين والمدربين. لا توجد مجاملات لأبناء اللاعبين السابقين؛ فالحكم يكون بالمستوى فقط. والدليل أن مصطفى شوبير تعرّض لانتقادات قبل أن يثبت جدارته مع الأهلي ومنتخب مصر. كما أن أبناء بعض المسؤولين لا يشاركون في اللعب أساسًا”.