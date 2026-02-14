قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حسابات معقدة في الجولة الأخيرة.. هل يحسم نهضة بركان التأهل لـ دور ربع النهائي؟

نهضة بركان
نهضة بركان
منتصر الرفاعي

يخوض نهضة بركان اختبارا حاسما عندما يستضيف ريفرز يونايتد في التاسعة مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا سعيا لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

صراع البطاقة الثانية

وضمن بيراميدز التأهل رسميًا إلى ربع النهائي، بل حسم صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه نهضة بركان وباور ديناموز، اللذين يتنافسان على البطاقة الثانية، بينما يتذيل ريفرز يونايتد الترتيب بنقطة واحدة.

ويدخل الفريق المغربي اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز لضمان التأهل دون انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين بيراميدز وباور ديناموز. 

وفي حال انتصار نهضة بركان وفوز الفريق الزامبي، سيتساوى الطرفان عند سبع نقاط، على أن تحسم الأفضلية عبر المواجهات المباشرة التي تميل حاليًا لصالح ممثل المغرب.

حسابات معقدة ونظام واضح

وكان نهضة بركان قد استهل مشواره بالفوز 3-0 على باور ديناموز، قبل أن يخسر أمامه 2-0 في الجولة الماضية، ما يعقد الحسابات ويُبقي المنافسة مفتوحة حتى صافرة النهاية.

وبحسب نظام البطولة المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يتم تقسيم المتأهلين إلى ربع النهائي إلى مستويين؛ يضم الأول متصدري المجموعات بينما يشمل الثاني أصحاب المركز الثاني، مع تجنب مواجهة فريقين من نفس المجموعة في قرعة دور الثمانية.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 13 و14 مارس 2026، على أن تُلعب مواجهات الإياب يومي 20 و21 من الشهر ذاته، في محطة جديدة نحو اللقب القاري.

نهضة بركان ريفرز يونايتد بطولة دوري أبطال أفريقيا بيراميدز

