الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة البارالمبية يمنح النائبة عبير عطالله منصب الرئيس الفخري

أعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة البارالمبية عن منح الدكتورة عبير عطالله عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، لقب الرئيس الفخري للاتحاد للفترة الممتدة من 2026 حتى 2029، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة بالإجماع.

يأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرة الدكتورة عبير عطالله المهنية الحافلة، ودورها البارز في مجالات الإدارة والقيادة، إلى جانب إسهاماتها المؤثرة في دعم المبادرات التنموية والتعليمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الاتحاد أن اختيارها يعكس الثقة في قدرتها على الإسهام في تعزيز مكانة رياضة الكرة الطائرة البارالمبية في إفريقيا، ودعم خطط الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسة، وتمكين الشباب، وتطوير البنية الرياضية في القارة.

كما رحب الاتحاد بانضمامها كشريك استراتيجي وفخري في مسيرة نمو الاتحاد، معربًا عن تطلعه إلى تعاون مثمر يسهم في تحقيق أهدافه الطموحة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، اعتزازها بهذا التكريم من الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة البارالمبية، مشيرة إلى أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة نحو دعم وتطوير الرياضة البارالمبية في القارة الإفريقية، خاصة في ما يتعلق بتمكين الشباب من ذوي الهمم وتعزيز فرص مشاركتهم في الأنشطة الرياضية.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا مثمرًا مع الاتحاد من أجل دعم المبادرات الرياضية والتنموية، والعمل على توسيع انتشار رياضة الكرة الطائرة البارالمبية في إفريقيا، بما يسهم في تحقيق التنمية الرياضية وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال الصاعدة في القارة.