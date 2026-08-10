خالد الغندور يطالب بتجسيد قصص أساطير الكرة المصرية في أعمال درامية

دعا الإعلامي الرياضي خالد الغندور إلى تقديم أعمال درامية تتناول السيرة الذاتية لنجوم وأساطير الكرة المصرية، مؤكدًا أن تاريخ هؤلاء اللاعبين والمدربين يحمل العديد من القصص الملهمة التي تستحق أن تصل إلى الجمهور.

حسام حسن

وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حلو جدًا إننا نعمل سيرة ذاتية عن نجومنا، وأكيد كابتن الخطيب الحريف واحد منهم»، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب أحد أبرز الأسماء التي تستحق تقديم قصة حياتها في عمل درامي.

وأضاف الغندور أنه يتمنى تقديم أعمال عن حسن شحاتة ومحمود الجوهري ومحمد صلاح وعصام الحضري وحسام حسن وأحمد حسن، مؤكدًا أن مسيرة هؤلاء النجوم تمثل قصصًا ملهمة وأساطير صنعت تاريخ كرة القدم المصرية