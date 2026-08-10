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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذو مواصفات عالمية.. صلاح الجهيني يكشف تفاصيل مسلسل "الأمير".. خاص

صلاح الجهيني
صلاح الجهيني
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف صلاح الجهيني أن مسلسله “الأمير” الذى يقوم ببطولته أحمد عز ذو مواصفات عالمية، مؤكدا أن الجمهور يشاهد عملا مختلفا عن الأعمال الأخرى. 

وأوضح المؤلف صلاح الجهيني عن المقصود بالعالمية فى تصريح خاص لصدى البلد : المقصود ليس فقط حجم الإنتاج، وإنما طريقة تنفيذ المشروع بالكامل، بداية من اختيار الفكرة والأبطال وفريق العمل، مرورًا بالكتابة والإخراج، وحتى الشكل  النهائي للعمل، والهدف هو تقديم عمل متكامل يحترم الجمهور ويقدم تجربة تلفزيونية حقيقية.

صلاح الجهيني يكشف تفاصيل الأمير

من ناحية أخرى كشف المؤلف صلاح الجهيني عن سر تعاونه شبه الدائم مع الفنان أحمد عز وتجربته فى مسلسل “الأمير” الذى يتم تصويره حاليا تمهيدا لعرضه فى الأف سيزون. 

وقال صلاح الجهيني فى تصريح خاص لصدى البلد : أحمد عز من النجوم الذين يمتلكون قدرات تمثيلية كبيرة، ويستطيع تقديم الأكشن والدراما والكوميديا والرومانسية بنفس الجودة، والجمهور يصدقه في كل هذه الأنواع، وهذا يمنحني كمؤلف مساحة كبيرة في الكتابة، لأنني أعلم أنه قادر على تنفيذ أي تحدٍ تمثيلي، فضلا عن أنه مجتهد للغاية ويعمل باستمرار على تطوير نفسه، وأعتقد أن هذا أحد أهم أسباب نجاحه واستمراره.

مسلسل «الأمير» من تأليف صلاح الجهيني، وفكرة المستشار تركى آل الشيخ، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن إنتاج استوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد ومجموعة MBC، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه فى السعودية.

تدور أحداث المسلسل حول ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، وينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل فى سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، فى إطار يجمع بين التشويق والأكشن، مع خط إنساني يسلط الضوء على علاقاته العائلية.

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