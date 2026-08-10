حفل نسمة محجوب في مهرجان القلعة.. تعرف على الموعد وأسعار التذاكر

تستعد الفنانة نسمة محجوب لإحياء حفل موسيقي يوم 17 أغسطس الجاري، على مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وتأتي فعاليات المهرجان برئاسة الدكتور رضا الوكيل، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية ، أن سعر تذكرة حضور فعاليات المهرجان يبلغ 100 جنيه لليوم الواحد، حيث يشمل البرنامج في بعض الأيام تقديم حفلين أو ثلاثة حفلات متنوعة، ما يمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بعدد من العروض الفنية في الليلة نفسها.

ويعد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام سنويا في مصر، حيث يحتضن مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية والغنائية في أجواء مفتوحة داخل قلعة صلاح الدين.

ويقدم المهرجان على مدار فعالياته باقة متنوعة من ألوان الموسيقى، تشمل الموسيقى العربية الكلاسيكية، والموسيقى الصوفية، والموسيقى العالمية، إلى جانب عروض الأوركسترا وحفلات عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.