قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
أبرزهم إمام عاشور وشوبير.. الأهلي يغلق باب الرحيل أمام نجومه رسمياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حفل نسمة محجوب في مهرجان القلعة.. تعرف على الموعد وأسعار التذاكر

نسمة محجوب
نسمة محجوب
محمد نبيل

تستعد الفنانة نسمة محجوب لإحياء حفل موسيقي يوم 17 أغسطس الجاري، على مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وتأتي فعاليات المهرجان برئاسة الدكتور رضا الوكيل، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية ، أن سعر تذكرة حضور فعاليات المهرجان يبلغ 100 جنيه لليوم الواحد، حيث يشمل البرنامج في بعض الأيام تقديم حفلين أو ثلاثة حفلات متنوعة، ما يمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بعدد من العروض الفنية في الليلة نفسها.

ويعد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام سنويا في مصر، حيث يحتضن مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية والغنائية في أجواء مفتوحة داخل قلعة صلاح الدين.

ويقدم المهرجان على مدار فعالياته باقة متنوعة من ألوان الموسيقى، تشمل الموسيقى العربية الكلاسيكية، والموسيقى الصوفية، والموسيقى العالمية، إلى جانب عروض الأوركسترا وحفلات عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. 

نسمة محجوب أغاني نسمة محجوب حفلات نسمة محجوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

برشلونة

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

فيديو

عزيز مرقة وحودة بندق

ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد