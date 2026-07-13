تعرف على موعد حفل نسمة محجوب بالمهرجان الصيفي للموسيقي والغناء

تستعد الفنانة نسمة محجوب، لاحياء حفل غنائي ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء، والذي تنظمه دار الاوبرا المصرية.

الحفل من المقرر اقامته على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، يوم 1 أغسطس القادم.

وكانت قد رحت الفنانة نسمة محجوب أحدث أغنياتها بعنوان "سهرة" علي موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات ليلي بن سالم والحان محمد المرابط وتوزيع يونس جحفاوي ومكس وماستر ماهر صلاح.

"سهرة" هي أغنية مغربية للفنانة نسمة محجوب قدمتها علي طريقة الفيديو كليب باستخدام الذكاء الاصطناعي AI، مع تقديم نوع مزيكا مختلف يتناسب مع اللهجة المغربية التي أتقنت الغناء بها خلال الأغنية.

يذكر أن الفنانة نسمة محجوب طرحت مؤخراً، البوم " UNPLUGGED" يحتوى على مجموعة من أغانيها على طريقة أكوستك بآلات خشبية وترية وهى "عابر سبيل"، و"خصوصاً راجل"، و"كل شمس وليها ضل"، و"يا غاوى هروب"، و"كفاية"، كما أغنية "حبى ليك" والتي قدمتها تتر مسلسل ليالي أوجيني، وتشكيلة من أغنياتها منها، انا موجود، علمت العالم، وجوه، على طبيعتى، مفيش حكاية حب صدفة.