قائمة عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «مسرح بلا إنتاج» عن قائمة العروض الدولية المختارة للمشاركة في فعاليات دورته السادسة عشرة، المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر 2026، والتي تجمع بين العروض المسرحية الدولية وعروض المونودراما، بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية.



وتضم قائمة العروض الدولية المختارة 9 عروض من 9 دول، هي:

من اليونان عرض «Non place a completely fictional tale»، إخراج Yannis Didaskalou، ومن لبنان عرض «جمع مؤنث غير سالم»، إخراج غيداء حكيمي، ومن الأردن: عرض «الطائرة الورقية»، إخراج أحمد معاليقي، ومن الإمارات عرض «مغامرة المملوك جابر»، إخراج أحمد عبدالله راشد، ومن الجزائر عرض «واحد من الجمهور »، إخراج سفيان عاهد مسعود.



ومن المغرب عرض «WINDOWS F»، إخراج أحمد أمين ساهل، ومن تونس عرض «بضع الثواني»، إخراج حمزة الورتتاني، ومن سلطنة عُمان عرض «التلّي»، إخراج عبدالملك الغداني، ومن العراق عرض «المربع الأول»، إخراج علي دعيم.



كما تتضمن قائمة عروض المونودراما الدولية المختارة 7 عروض من 7 دول، هي:

من روسيا عرض «The Human Voice»، إخراج Andrey Romanov، ومن أوكرانيا عرض «Bullsht»، إخراج Anastasiia Pavlenko، ومن السعودية عرض «مسرحية صدى الحرباء»، إخراج كميل العلي، ومن تونس عرض «حياة»، إخراج معز العاشوري، ومن فلسطين عرض «ماجدة والمائدة»، إخراج جورج إبراهيم، ومن قطر: عرض «ماسح الأحذية»، إخراج حافظ خليفة، ومن فرنسا عرض «Ahoué»، إخراج Landry Amon.