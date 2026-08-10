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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاطئ الفن بالإسكندرية يواصل لياليه بعروض فرقتي الإسماعيلية والغردقة للفنون الشعبية

شاطىء الفن
شاطىء الفن
أحمد البهى

تواصلت بقصر ثقافة الأنفوشي فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بمحافظة الإسكندرية، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".


تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال،
قدمت خلاله مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور منها "الصيادين"، "نوح الحمام"، "بتغني لمين"، "الضمة الإسماعيلاوي"، و"يا دنيا سمعاني"،  إلى جانب فاصل غنائي، ورقصة بدوية بعنوان "قتالة"، تلاها فقرة التنورة التي تفاعل معها الجمهور.

كما قدمت فرقة الغردقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق عرضا فنيا تضمن عددا من الفقرات الاستعراضية منها "العصايا"، "النوبي"، "الحنة"، "الفرح"، و"الصيادين"، إلى جانب فقرة فنية شملت باقة من الأغاني التراثية.


تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة الإسكندرية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.


ويشهد البرنامج إقامة 59 عرضا فنيا مجانيا بكل من قصر ثقافة الأنفوشي، وقصر ثقافة الشاطبي، وشارع الحضارات "النبي دانيال" بمنطقة محطة الرمل، ويستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

شاطيء الفن مبادرة شاطىء الفن وزارة الثقافة

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