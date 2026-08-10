في ذكرى ميلاد إبراهيم الشقنقيري .. تعرف على أبرز أعماله

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج إبراهيم الشقنقيري، الذي يُعد واحدًا من أهم مخرجي التليفزيون المصري، حيث قدّم عددًا من المسلسلات التي ما زالت عالقة في الوجدان.

وُلد إبراهيم الشقنقيري في 10 أغسطس عام 1936، وحصل على ليسانس الآداب من جامعة جنوب كاليفورنيا، تخصص سينما، عام 1960.

أهم أعماله

أخرج الشقنقيري عددًا من الأفلام والمسرحيات، من أبرزها: «محاكمة علي بابا»، و«المنعطف»، و«الوزير جاي»، و«فوزية البرجوازية»، و«استقالة عالمة ذرة»، و«مايوه لبنت الأسطى محمود»، و«الورطة»، و«مهمة صحفية»، و«عين الحياة»، و«صاحب العمارة المجنون».

أما المسلسلات، فمن أبرز أعماله: «إحنا نروح القسم»، و«ساكن قصادي»، و«عيون»، و«البنات»، و«محاكمة علي بابا»، و«أنا لا أكذب ولكني أتجمل»، و«على الزيبق»، كما قدم عددًا من السهرات التليفزيونية، من بينها «جريمة في قصر العدالة».

وشغل إبراهيم الشقنقيري منصب مدير القناة الثانية، ثم مدير عام الإنتاج المرئي بشركة صوت القاهرة.