قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز صرف الزكاة على طلاب العلم؟.. الإفتاء توضح
أسعار أرخص سيارات كايي في السوق المصري
حريق في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عُمان
قولوا يارب.. مواطن كويتي يتعهد بتوزيع اللحوم إذا فازت مصر على الأرجنتين
9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
بمشاركة بالجون العائد بفرمان ترامب والفيفا.. تشكيلة بلجيكا وأمريكا في المونديال
موجة حارة بالجنوب واضطراب هذه الشواطئ.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء
عار على العالم.. 7 تصريحات تاريخية لحسام حسن عن الشعب الفلسطيني
بذلت كل ما أملك.. رونالدو يودع كأس العالم برسالة مؤثرة بعد خروج البرتغال
حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال يعرقل انتقال إدارة غزة
إمام عاشور قبل مواجهة الأرجنتين: لن نعود إلى مصر دون ميدالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. جولات للتفتيش على عيادات التأمين لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات

تامين صحي بني سويف
تامين صحي بني سويف

واصل فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أجرى الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، جولة تفقدية مفاجئة بعيادة الفشن، في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتكثيف المتابعة الميدانية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

ورافق مدير عام الفرع خلال الجولة: الدكتور مصطفى الكومي، مدير المكتب الفني ومسؤول المعامل بالفرع،  مصطفى محمود عبد الهادي، مدير إدارة المتابعة والتقييم، وذلك بحضور الدكتورة إيمان جرجس، مدير عيادة الفشن،  جابر خلف، رئيس الشؤون المالية والإدارية بالعيادة.

شملت الجولة تفقد غرف الكشف، والصيدلية، وعيادة الأسنان، والمعمل، وغرف التعقيم، ومناطق تجميع النفايات، حيث اطمأن مدير عام الفرع على انتظام سير العمل، وجاهزية الأجهزة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات، ومدى الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأكد "يحيى" أن الجولات الميدانية المفاجئة تمثل إحدى أهم آليات تطوير الأداء والوقوف على الواقع الفعلي للخدمة الصحية، موجهًا بمنع التكدس داخل أماكن تقديم الخدمة، والالتزام بالنظافة العامة، وتحسين بيئة العمل، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة وآمنة للمنتفعين.

كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأصناف الطبية وغير الطبية الراكدة والكهنة، والعمل على تدوير الصالح منها وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب تكليف إدارة العيادات بتوفير التخصصات الطبية المطلوبة، ومتابعة نواقص الأدوية والمستلزمات، والعمل على الحد من التكدس داخل الصيدليات وسرعة صرف العلاج.

وفي إطار رفع كفاءة التشغيل، كلف إدارة الشؤون الإدارية وشؤون المقر بسرعة الانتهاء من إصلاح الأعطال غير الطبية، واستكمال أعمال الجرد، وإعداد دراسة دقيقة لاحتياجات العيادة من القوى البشرية، حيث تبين الحاجة إلى دعمها بفني أشعة وزيادة أعداد هيئة التمريض.

كما وجه بإعادة توزيع أطباء الأسنان وفق الاحتياجات الفعلية، وسرعة توفير مستلزمات وأدوات الحشو لتفعيل الخدمة بعيادة الفشن، مع التشديد على تفعيل الحجز خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية بعد الظهر، بما يسهم في تنظيم تقديم الخدمة وتقليل زمن الانتظار.

واختتم مدير عام الفرع جولته بالاستماع إلى شكاوى وآراء المنتفعين، موجهًا بسرعة إزالة أي معوقات تواجههم، مع تكليف المكتب الفني وإدارة المتابعة والتقييم بالمتابعة المستمرة لتنفيذ جميع التوصيات ورفع تقارير دورية بنتائج المتابعة، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية بكافة مواقع تقديم الخدمة؛ دعمًا لرؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تقديم خدمات صحية متميزة وتحقيق رضا المنتفعين.
 

بني سويف القشن صحة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

الثعابين والعقارب

أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب

الدواجن

احذر هذا النوع من الدواجن مضر بصحة المواطنين.. تفاصيل عاجلة

الأهلي

الأهلي يقطع شوطا جديدا في مفاوضاته لضم هذا اللاعب

ترشيحاتنا

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

بالصور

9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة

لعشاق الفخامة.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏

براءات جديدة من فيراري تلمح إلى نسخ أكثر قوة من F80 و12 سيليندري

فيراري F80
فيراري F80
فيراري F80

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد