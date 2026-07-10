بني سويف: قافلة طبية مجانية تفحص 3400 شخصا بقرية هرم ميدوم بالواسطي

نفذت مديرية الصحة في بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية هرم ميدوم التابعة لمركز الواسطى، وذلك يومي 8 و9 يوليو الجاري، في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان للوصول بالخدمة الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وتحت إشراف د.هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة.

حيث تم تنفيذ القافلة تحت إشراف فريق القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي، منسق القوافل، وبمشاركة الدكتور محمد خلف عبد الحميد، مسؤول الإمداد الطبي، و طه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، و عيد فرج، مسؤول معلومات القوافل، و أحمد محمد عجمي، مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وضمت القافلة 7 عيادات طبية في 6 تخصصات شملت: الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتنظيمية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1105 مواطنين، وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 149 تحليل دم، و82 تحليل طفيليات، و7 حالات أشعة عادية، و74 حالة موجات فوق صوتية، كما تم تحويل 3 مرضى إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

فيما تضمنت القافلة تنفيذ ندوات تثقيفية استفاد منها 160 مواطنًا تناولت موضوعات الوقاية من الأمراض، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، والاستخدام الرشيد للأدوية، إلى جانب نشر رسائل التوعية الخاصة بمبادرة "365 يوم سلامة".

كما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 274 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 3475 خدمة طبية مجانية، في إطار جهود مديرية الصحة لتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.



